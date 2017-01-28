۱۵۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی غیردولتی در استان بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طراوت بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران مدارس غیر دولتی در استان بوشهر اظهار داشت: بحث تعلیم و تربیت یکی از موارد مورد تاکید در همه دولت ها بوده است.

وی با بیان اینکه باید برای تربیت نیروهای متخصص و آینده ساز، از امروز تلاش کنیم عنوان کرد: آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند با توجه به گستردگی جامعه هدف خدمات به خوبی ارائه دهد و باید دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز در این راستا آموزش و پرورش را یاری کنند.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی، توسعه مدارس و مراکز غیردولتی استان بوشهر عنوان کرد: بخش خصوصی یکی از بازوان توانمند آموزش و پرورش در این راستا بوده است و اکنون بالغ بر ۱۰ درصد دانش آموزان استان بوشهر در این مدارس در حال تحصیل هستند.

طراوت با بیان اینکه میانگین تحصیل دانش آموزان در مدارس غیر دولتی در سطح کشور ۱۲ درصد بوده است عنوان کرد: اکنون ۳۰ هزار و ۷۵۴ دانش آموز در مدارس غیر دولتی در استان بوشهر مشغول به تحصیل هستند.

رئیس اداره مشارکت های مردمی و توسعه مدارس و مراکز غیر دولتی استان بوشهر گفت: اکنون بالغ بر یک هزار ۵۰۰ مدرسه و مراکز غیر دولتی در استان بوشهر فعالیت دارند.

پلمپ دو آموزشگاه آزاد علمی در بوشهر

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش نظارت ویژه‌ای بر مدارس و مراکز غیر دولتی در استان بوشهر دارد و در راستای بازدید ناظرهای از مراکز دو مرکز متخلف در سطح بوشهر تعطیل شد.

طراوت خطاب به خانواده های دانش آموزان مدارس غیر دولتی بیان کرد: مدارس غیر دولتی دارای مجوز میزان شهریه را باید در مدرسه نصب کنند و خانواده‌ها باید شهریه را به حساب مدرسه واریز کنند.

وی افزود: فعالیت‌های فوق برنامه در مدارس غیر دولتی باید به تایید انجمن اولیاء رسیده و خارج از ساعت مدرسه و غیر اجبار باشد.

رئیس اداره مشارکت‌های مردمی و توسعه مدارس و مراکز غیر دولتی استان بوشهر در خصوص آموزشگاه‌های از راه دور گفت: اکنون ۴۱ مرکز از راه دور در استان بوشهر وجود دارد که بالغ بر سه هزار و ۱۱۱ دانش آموز در این آموزشگاه‌ها در حال تحصیل هستند.

طراوت در خصوص مصوباتی که امسال در شورای آموزش پرورش استان تصویب شد عنوان کرد: تمام جلسات با حضور استاندار بوشهر برگزار شده و دارای ۳۹ مصوبه که شامل۲۰ مصوبه آموزشی، دو پرورشی، چهار اداری، شش عمرانی، پنج خدماتی و رفاهی و دو مصوبه پژوهشی هستند.

وی به طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۱۲ درصد از حق آلایندگی و عوارض با همت دهیاران، شهرداران و شوراهای شهر و روستا به این طرح اختصاص داده خواهد شد.