دوره توانمندسازی مدرسان آموزش خانواده در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره انجمن اولیاء اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح پنجشنبه در دوره توانمندسازی مدرسان خانواده با بیان اینکه این دوره پیشگیری از اعتیاد با محوریت خانواده برگزار شده است، خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم به خوبی والدین را آموزش دهیم، به حتم تربیت آگاهانه تری خواهند داشت و اثر مثبت آن را در دانش آموزان خواهیم دید.

رضا ابراهیمی تصریح کرد: این وبینار که به صورت برخط با استان ها است، با همکاری استان خراسان رضوی برای تمام سرگروه های استانی برگزار شده است.

رئیس اداره انجمن اولیاء اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین در پایان خاطر نشان کرد: در سطح استان مجموع مدرسین آموزش خانواده ۴۹ نفر هستند، که باید ما با آموزش های مستمر به آنان بتوانیم در جهت خدمت هرچه بهتر به دانش آموزانمان گام برداریم.