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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۵۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آغازجشنواره فیلم فجر از۱۴ بهمن درکرمانشاه/تمدید یکروزه بلیت‌فروشی

آغازجشنواره فیلم فجر از۱۴ بهمن درکرمانشاه/تمدید یکروزه بلیت‌فروشی

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از آغاز جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه از ۱۴ بهمن امسال خبر داد و گفت: پیش فروشی بلیت فروشی این جشنواره نیز ۲۴ ساعت تمدید شد.

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن امسال در کرمانشاه خبر داد و گفت: این جشنواره امسال در دو سینمای آزادی و فرهنگ استان برگزار می شود و ۱۶ فیلم در ۳ سانس طی این جشنواره اکران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به پیش فروش بلیت‌های بخش استانی جشنواره فیلم فجر از تمدید ۲۴ ساعته بلیت فروشی خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست هموطنان عزیز و علاقه مندان به سینما در اقصی نقاط کشور -به جهت سهولت بیشتر در خرید بلیت گروه های نمایش فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر- تصمیم به تمدید ۲۴ ساعته اینترنتی تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۱ بهمن گرفته شد.

رحیمی زنگنه ادامه داد: بلیت فروشی بخش استانی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنج شنبه ۷ بهمن از طریق سامانه اینترنتی «سینوگرام» به آدرس www.cinogram.com  آغاز شده و با تمدید ۲۴ ساعته تا ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۱ بهمن ادامه خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان در استان کرمانشاه می توانند با مراجعه به آدرس فوق بلیت های جشنواره را تهیه کنند.

رحیمی زنگنه  تصریح کرد: بلیت فروشی جشنواره فقط به صورت اینترنتی امکان پذیر بوده و علاقه مندان می توانند پس از خرید، در روز ۱۴ بهمن  در کرمانشاه با در دست داشتن کارت ملی، بلیت های خود را از گیشه  سینماهای آزادی و فرهنگ  کرمانشاه دریافت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلیت جشنواره به صورت پک های ۸ تایی به قیمت ۶۴ هزار تومان به صورت اینترنتی قابل خرید است و یا علاقه مندان به صورت تک فروشی در روز اکران فیلم ها می توانند بلیلت های خود را به قیمت نفری۱۰ هزار تومان خریداری کنند.

وی از اکران  فیلم های «سارا و آیدا»، «یادم تو را فراموش»، «ماجرای نیمروز»، «دعوت نامه»، «اسرافیل»، «بن بست وثوق»، «چراغهای ناتمام»، «فصل نرگس»، «فراری»، «صوفی و دیوانه»، «ویلایی ها»، «بدون تاریخ بدون امضا»، «تقصیر من نیست»، «تابستان داغ»، «آذر» و «شنل» در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه از سال ۹۱ تا کنون ۳ دوره میزبان جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده و تنها سال گذشته به دلیل مشکلات اعتباری و عدم تامین هزینه ۱۸ میلیون تومانی برای اکران هر فیلم از سوی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم های جشنواره از میزبانی این جشنواره باز ماند.

کد مطلب 3890240

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