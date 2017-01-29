ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز جشنواره فیلم فجر از ۱۴ بهمن امسال در کرمانشاه خبر داد و گفت: این جشنواره امسال در دو سینمای آزادی و فرهنگ استان برگزار می شود و ۱۶ فیلم در ۳ سانس طی این جشنواره اکران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به پیش فروش بلیت‌های بخش استانی جشنواره فیلم فجر از تمدید ۲۴ ساعته بلیت فروشی خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست هموطنان عزیز و علاقه مندان به سینما در اقصی نقاط کشور -به جهت سهولت بیشتر در خرید بلیت گروه های نمایش فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر- تصمیم به تمدید ۲۴ ساعته اینترنتی تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۱ بهمن گرفته شد.

رحیمی زنگنه ادامه داد: بلیت فروشی بخش استانی سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر از صبح روز پنج شنبه ۷ بهمن از طریق سامانه اینترنتی «سینوگرام» به آدرس www.cinogram.com آغاز شده و با تمدید ۲۴ ساعته تا ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۱ بهمن ادامه خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: علاقه مندان در استان کرمانشاه می توانند با مراجعه به آدرس فوق بلیت های جشنواره را تهیه کنند.

رحیمی زنگنه تصریح کرد: بلیت فروشی جشنواره فقط به صورت اینترنتی امکان پذیر بوده و علاقه مندان می توانند پس از خرید، در روز ۱۴ بهمن در کرمانشاه با در دست داشتن کارت ملی، بلیت های خود را از گیشه سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه دریافت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بلیت جشنواره به صورت پک های ۸ تایی به قیمت ۶۴ هزار تومان به صورت اینترنتی قابل خرید است و یا علاقه مندان به صورت تک فروشی در روز اکران فیلم ها می توانند بلیلت های خود را به قیمت نفری۱۰ هزار تومان خریداری کنند.

وی از اکران فیلم های «سارا و آیدا»، «یادم تو را فراموش»، «ماجرای نیمروز»، «دعوت نامه»، «اسرافیل»، «بن بست وثوق»، «چراغهای ناتمام»، «فصل نرگس»، «فراری»، «صوفی و دیوانه»، «ویلایی ها»، «بدون تاریخ بدون امضا»، «تقصیر من نیست»، «تابستان داغ»، «آذر» و «شنل» در جشنواره فیلم فجر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمانشاه از سال ۹۱ تا کنون ۳ دوره میزبان جشنواره بین المللی فیلم فجر بوده و تنها سال گذشته به دلیل مشکلات اعتباری و عدم تامین هزینه ۱۸ میلیون تومانی برای اکران هر فیلم از سوی اتحادیه تهیه کنندگان فیلم های جشنواره از میزبانی این جشنواره باز ماند.