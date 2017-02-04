محمد جواد قبادپور، مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اکران ۴ فیلم «بن بست وثوق»، «سوفی و دیوانه»، «یادم تو را فراموش» و «ترومای سرخ» طی سومین روز از جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: ۴ فیلم مذکور- که ۲ فیلم آن مجددا اکران می شود- امروز شنبه ۱۶ بهمن به روی پرده سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه خواهند رفت.

مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: «بن بست وثوق» به نویسندگی و کارگردانی «حمید کاویانی» امروز راس ساعت ۱۷ و ۲۱ به روی پرده سینما فرهنگ خواهد رفت.

وی از اکران «ترومای سرخ(تقصیر من نیست)» به نویسندگی و کارگردانی «اسماعیل میهن دوست» راس ساعت ۱۹ امروز در سینما فرهنگ خبر داد و گفت: «یادم تورا فراموش» نیز نوشته پیمان عباسی است که کارگردانی آن را «علی عطشانی» عهده دار است و علاوه بر روز گذشته، امروز نیز راس ساعت ۱۹ در سینما آزادی کرمانشاه اکران می شود.

قبادپور افزود: هم چنین «ترومای سرخ(تقصیر من نیست)» راس ساعت ۱۷ امروز به روی پرده سینما آزادی خواهد رفت و «سوفی و دیوانه» نیز - که «مهدی کرم پور» و «مهدی سجاده چی» نوشته اند و کارگردانی آن را «مهدی کرم پور» به عهده دارد- امروز و برای دومین روز راس ساعت ۲۱ در سینما آزادی کرمانشاه اکران می‌شود.

لازم به ذکر است، «حمید کاویانی» کارگردان «بن بست وثوق» از هنرمندان کرمانشاهی و فرزند شهید کاویانی است که پایانه مسافری کرمانشاه نیز به این عنوان نامگذاری شده است.