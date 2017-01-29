نخست وزیر انگلستان هم از سیاست مهاجرتی ترامپ انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ترزا می» نخست وزیر انگلستان بعد از آنکه از بابت عدم مخالفت با سیاست اسلام هراسانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد نمایندگان «توری» حزب متبوع خود در پارلمان بریتانیا مواجه شد، رویکرد خود را تغییر داد.

می در سفر اخیر خود به ترکیه حدود سه بار از اظهارنظر در خصوص سیاست جنجال برانگیز ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا برای مدت ۹۰ روز، طفره رفت و تنها به این جمله که «مسئولیت سیاست اتخاذ شده بر عهده واشنگتن» است، اکتفا کرد. اما وی پس از بازگشت به لندن، در موضع گیری خود تجدید نظر کرد.

در همین راستا، سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلستان اعلام کرد: همانگونه که سیاست مهاجرتی انگلستان در اختیار دولت لندن است، سیاست مهاجرتی آمریکا نیز از اختیارات دولت واشنگتن تلقی می شود. با این حال ما با این نوع رویکرد مخالف هستیم و مشابه آن را اتخاذ نخواهیم کرد. انگلستان حکم اجرایی اخیر را بررسی می کند تا از پیامدهای قانونی آن به ویژه برای اتباع انگلیسی، آگاه شود.

گفتنی است فرمان ترامپ که حتی دارندگان گرین کارت را هم شامل و خواستار بررسی «مورد به مورد» سوابق آنها می شود، انتقاد همپیمانان واشنگتن از جمله فرانسه، آلمان و کانادا را در پی داشته است.

نخست وزیر انگلستان، جمعه گذشته برای دیدار با ترامپ به واشنگتن رفته و از آنجا راهی آنکارا شد. هدف اصلی وی از سفرهای اخیر، اطمینان یافتن از شرایط تجاری بریتانیا پس از وقوع برگزیت (جدایی از اتحادیه اروپا) عنوان می شود.

ناگفته نماند که یکی از شرایط حامیان برگزیت نیز اعمال کنترل بیشتر بر مرزهای انگلستان است، حال آنکه دیگر کشورهای اروپایی تردد آزادانه مرزی را پیش شرط رابطه تجاری موثر با لندن عنوان می کنند.