سیاست ترامپ راه حل مناسبی برای بحران مهاجرت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه با بیان این مطلب که سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا راه حل مناسبی برای مواجهه با بحران مهاجرت نیست، از کشورهای غربی خواست تا به ترکیه که در مسیر مهاجرت پناهجویان سوری به اروپا قرار دارد، کمک بیشتری کنند.

وی در این باره گفت: مسائل منطقه ای با بستن درهای مهاجرت به روی مردم، حل نمی شود. ما از کشورهای غربی توقع داریم که در سبک کردن این بار به ترکیه کمک کنند.

ایلدریم با اشاره به اینکه آنکارا تاکنون ۲۶ میلیارد دلار صرف اسکان دادن پناهجویان کرده است، ادامه داد: شما می توانید دیوار بسازید، اما این راه حل مسئله نیست. این دیوار هم مثل دیوار برلین فرو خواهد ریخت.

وی با اشاره به رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت: ما آگاهی زیادی از تصمیم های ترامپ نداریم. اما مشکلات تنها از طریق ریشه یابی دلایل (وقوع آنها) حل می شود.

گفتنی است در بحران سوریه که بیش از پنج سال به درازا کشیده است، ترکیه با جانبداری از نیروهای مخالف دمشق به مشکلات این کشور دامن زد حال آنکه در مقابل، از محل توافقی که برای اسکان دادن پناهجویان سوری با اتحادیه اروپا منعقد کرد، سود کلانی نصیب آنکارا شد.

لازم به ذکر است که ترکیه در شمار هفت کشور مسلمانی که اتباع آن به طور موقت از ورود به خاک آمریکا منع شده اند، جای ندارد.