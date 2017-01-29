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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی:

کادر پرواز هم از فرمان ترامپ مستثنی نیست

کادر پرواز هم از فرمان ترامپ مستثنی نیست

اداره گمرک ایالات متحده آمریکا با صدور ابلاغیه ای فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر ممانعت از ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا را به خدمه پرواز خطوط هوایی تعمیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) اعلام کرد که ممنوعیت اعمال شده برای ورود اتباع هفت کشور مسلمان به خاک آمریکا شامل خدمه پرواز هواپیماهای مسافربری نیز می شود.

اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده آمریکا در ابلاغیه خود به این انجمن، نه تنها سرنشینان عراقی، ایرانی، سوری، سومالیایی، یمنی، لیبیایی و سودانی را از ورود به خاک آمریکا منع می کند، بلکه خدمه هواپیماهای حامل آنها را نیز از این امر مستثنی نمی داند.

گفتنی است که این ابلاغیه علاوه بر پیچیدگی های قابل انتظار در جدول برنامه های خدمه هواپیماهای مسافربری اخلال ایجاد کرده و در عین حال به لحاظ اقتصادی خسارت قابل توجهی را متوجه صنعت هواپیمایی می کند. به عنوان مثال، طبق گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۳۵ هزار ایرانی به این کشور سفر کرده اند.

فرمان ترامپ فعلا برای ۹۰ روز اعتبار دارد و شامل دارندگان گرین کارت نمی شود حال آنکه بررسی مورد به مورد این افراد نیز در دستور کار مقامات آمریکایی قرار دارد.

کد مطلب 3890516
مریم خرمایی

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