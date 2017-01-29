بازگشت دارندگان کارت سبز به آمریکا «مورد به مورد» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات بلندپایه دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند که امکان بازگشت مجدد دارندگان کارت سبز (Green Card) آمریکا که شهروندان سوریه و شش کشور دیگر مسلمان (ایران، سوریه، لیبی، یمن، سومالی و سودان) هستند و در حال حاضر در خارج از این کشور بسر می برند، به صورت «مورد به مورد» در کنسولگریهای آمریکا بررسی می شود.

محدودیتهای جدید اِعمال شده برای مهاجران و پناهجویان طبق دستور اجرایی که روز جمعه به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسید، به معنای آن است که به اشخاص دارای اقامت دائم قانونی که گذرنامه های آنها از سوی هفت کشور مذکور صادر شده باشد، باید بر مبنای بررسی «مورد به مورد» اجازه بازگشت به آمریکا داده شود.

گفتنی است که مأموران گمرک و مهاجرت در فرودگاههای آمریکا در تلاش برای تفسیر قوانین جدید دولت ترامپ هستند، در حالیکه برخی از افرادی که دارای اقامت دائمی هستند، در هنگام امضای این دستور اجرایی توسط ترامپ در حال انجام سفر هوایی به مقصد آمریکا بودند و به محض ورود به فرودگاه دستگیر شدند.

شایان ذکر است که شهروندان کشورهای افغانستان، مالزی، پاکستان، تونس، ترکیه و عربستان سعودی که دارای جمعیت اکثریت مسلمان هستند، مشمول این دستور اجرایی ترامپ نشده اند.