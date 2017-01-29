«خاطرات پاییزی» تبدیل به پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خاطرات پاییزی» به صورت مشترک توسط ویلهلم کرتیو سنتر (جمهوری چک) و افرند فیلم آریا (ایران) با همکاری اُپتیما فیلم (اوکراین) ساخته شده است. فیلمنامه «خاطرات پاییزی» را کاترین تورچانیکووا، علی فخرموسوی و ویکتور ویلهلم بر اساس داستانی از علی فخر موسوی نوشته‌اند.

این فیلم عاشقانه‌ای ضد جنگ است و قصه دختری را به تصویر می‌کشد که خانه و خانواده‌اش مورد حمله و تجاوز گروه‌های تروریستی قرار گرفته است؛ او که آواره‌گی، نابینایی و حتی از دست دادن قدرت تکلم را تجربه می‌کند در نهایت می‌تواند آرامش و عشق را در گوشه‌ای دیگر از دنیا در کنار مردمی که خود آسیب دیده از جنگ هستند، بیابد.

فیلمبرداری «خاطرات پاییزی» اول اکتبر ۲۰۱۵ در کشور اوکراین آغاز شد.

نازنین احمدی شاهپورآبادی، الکساندر ایگناتوشا، دِمیترُ لِنارتوویچ، تاتیانا یوریکووا، گالینا یابلونسکا و نَظَر رِگوش بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: دیمیتری ویشنیاک، مدیر صداگذاری: نیک استریلِسکی، تدوین: الکسانددر نِدبایف، طراح لباس: آلِنا زاویدیوسکا، طراح صحنه: رُسلان پیساچِنکو، طراح چهره‌پردازی: گریم: کاترینا ستارُوُیتووا، موسیقی متن: رُمان کروتین، انتخاب بازیگر: ویکتوریا لینهارتووا.

آثار بخش هنر و تجربه در پردیس کوروش، پردیس چارسو و خانه هنرمندان به نمایش در می‌آید.