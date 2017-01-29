به گزارش خبرنگار مهر، مجید عبدالهی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره شهیدان گرانقدر انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: ۳۵ پروژه آبرسانی روستایی شامل ۲۱ پروژه مجتمعی و ۱۴ پروژه تک روستایی در روستاهای ۱۴ شهرستان گلوگاه، بهشهر، نکا، ساری، جویبار، قائمشهر، سوادکوه همچنین سوادکوه شمالی، بابل، بابلسر، آمل، محمودآباد، نوشهر و چالوس طی دهه مبارک فجر مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها شامل مجتمع آبرسانی شهید هاشمی نژاد بهشهر، مجتمع آبرسانی ولامده نکا، مجتمع آبرسانی خزر آباد ساری، مجتمع آبرسانی گلیرد - مجتمع آبرسانی درکاسر پهناب و مجتمع آبرسانی چپکرود جویبار، مجتمع آبرسانی شهدای بالا تجن قائمشهر و مجتمع آبرسانی شهرودکلا قائمشهر، مجتمع آبرسانی آهنگرکلا سوادکوه شمالی همچنین مجتمع آبرسانی چاسرکا و مجتمع آبرسانی معلم کلا بابل، مجتمع آبرسانی پاشاکلا دابو بابلسر، مجتمع آبرسانی کته پشت آمل، مجتمع آبرسانی دابوی شمالی محمودآباد، مجتمع آبرسانی خاچک - مجتمع آبرسانی شرق نوشهر و مجتمع آبرسانی سما و سرکا چالوس است.
مهندس عبدالهی ادامه داد: پروژههای تک روستایی نیز شامل آبرسانی سنگیابسر و خورشید کلا گلوگاه، قرهتپه بهشهر، ایستگاه مرکزی مجتمع شهید اسفندیاری نکا، الیرد-کهنه ده - خارخون – رسکت-داماد کلابندرج و ساری، کلاگرمحله قائمشهر همچنین امیرکلا-خرج سوادکوه، فرامرزکلا سوادکوه شمالی، ایستگاه سید محله بابلسر، آبگرم-چمه بن آمل و تشبندان محمودآباد است.
وی افزود: با بهرهبرداری از این پروژهها اهالی ۱۴۰ روستا با ۳۱ هزار و ۹۱۲ خانوار و جمعیتی بالغبر ۱۱۷ هزار و ۲۵۰ نفر از آب شرب سالم بهره مند میشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با اشاره به مشخصات فیزیکی این پروژهها گفت: برای به بهرهبرداری رسیدن ۳۵ پروژه مذکور ۱۳۳ کیلومتر خطوط انتقال،۴۳۰ کیلومتر شبکه توزیع،۸۶۰۰ مترمکعب مخازن زمینی و هوایی،۳۰ واحد ایستگاه پمپاژ،۸ دستگاه دیزل ژنراتور همچنین حفر ۱۰ حلقه چاه و بهسازی ۵ دهنه چشمه اجراشده است.
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