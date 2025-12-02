  1. استانها
برارزاده: ۳۰۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مازندران شناسایی شد

ساری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف آب در شهرها و روستاهای استان گفت:طی هشت‌ماهه امسال بیش از سه‌هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران تازه‌ترین آمار مصرف آب شهری و روستایی استان را تشریح کرد و گفت: تعداد مشترکان شهری ۷۱۷ هزار و ۷۶۹ فقره و مجموع آحاد مصرف‌کننده در این بخش ۱‌میلیون و ۲۴۳ هزار و ۹۳۳ فقره است.

وی درباره وضعیت مصرف آب در مناطق شهری افزود: بر اساس آخرین پایش مربوط به هشت‌ماهه نخست امسال، شهرهای بابلسر، نکا، گلوگاه، رامسر و آمل بیشترین میانگین مصرف ماهانه آب را داشته‌اند؛ در حالی که نوشهر کم‌مصرف‌ترین شهر استان بوده و پس از آن نور و تنکابن قرار دارند.

مدیرعامل آبفا مازندران سپس به شرایط روستایی اشاره کرد و گفت: در روستاهای استان ۵۳۰ هزار و ۴۴۳ مشترک وجود دارد و مجموع آحاد بهره‌بردار به ۵۷۵ هزار و ۶۰۱ فقره می‌رسد.

برارزاده ادامه داد: بر اساس پایش‌ها، سوادکوه کمترین میزان مصرف آب شرب روستایی را به خود اختصاص داده و پس از آن نوشهر و عباس‌آباد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مقابل، نکا بیشترین مصرف آب شرب روستایی را ثبت کرده و گلوگاه، میاندورود، آمل، ساری، جویبار و بابلسر در رده‌های بعدی قرار دارند.

وی درباره اقدامات کنترلی و مقابله با تخلفات آبرسانی گفت: طی هشت‌ماهه امسال بیش از ۳۱۷۳ انشعاب غیرمجاز در شهرها و روستاهای مازندران شناسایی شده است.

به گفته وی، آمل با ۵۱۹ مورد، ساری با ۴۷۲ فقره و نوشهر با ۲۶۹ مورد، بیشترین تعداد انشعابات غیرمجاز شناسایی‌شده را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل آبفا مازندران در پایان تأکید کرد: پایش الگوی مصرف، مدیریت برداشت و مقابله با انشعابات غیرمجاز سه محور اصلی فعالیت این شرکت برای تأمین پایدار آب شرب شهروندان است.

