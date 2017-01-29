ساختمان مانند پلاسکو زیاد داریم/ در ساخت پلاسکو تخلف شد

نصرالله کمالیان در گفتگو با خبر نگار مهر، با بیان اینکه نظیر ساختمان پلاسکو در شهر تهران زیاد است، گفت: تعداد زیادی از ساختمان‌های شهر همانند ساختمان پلاسکو به نکات ایمنی بی توجه اند.

عضو سابق کمیسیون عمران مجلس با اعلام این که ساخت برج پلاسکو حتی زمان قبل از انقلاب نیز خلاف بوده است، اظهار کرد: در سایر کشورها نکات ایمنی برای سازنده ساختمان ها در اولویت قرار دارد. مقابله با آتش سوزی در ساخت برج ها از جمله نکاتی است که طراحی می شود.

وی با بیان این که در شهرهای پر حادثه ای چون ژاپن برای هراقدامی پروتکل تشکیل می شود، تصریح کرد: مسائل شهری به ویژه در زمان بحران، متخصصان خود را نیاز دارد. این که در مواقع بحران هر کس نظری غیرکارشناسی بر عملکرد دهد قطعا تاثیری مخربی بر روند کار خواهد گذاشت.

کمالیان خاطر نشان کرد: فرماندار و شهردار در کشور ژاپن یک فرد واحد است اما در ایران نماینده سیاسی و اجرایی داریم که این موضوع خود مسبب معضلات زیادی است به طور مثال در حادثه پلاسکو به دلیل وجود مدیران ارشد و اظهار نظرات متفاوت مدیریت واحد، کاری بسیار دشوار است.