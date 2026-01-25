به گزارش خبرنگار مهر، اعظم گودرزی بعد از ظهر یکشنبه در آیین استانی «جام اقتدار ایران» مسابقات ورزشی جام بین مدرسه‌ای در سالن شهید صحافی شهر سمنان، اظهار داشت: این مسابقات همزمان با ۷۳۵ منطقه آموزشی سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه مسابقات به مناسبت یادواره ۳۴ دانش‌آموز شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شده است، افزود: هدف این مسابقات ایجاد نشاط اجتماعی و درون‌ مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان دوره متوسطه بوده است.

مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش زمان برگزاری این رقابت‌ها را از پنجم تا ۲۹ بهمن‌ماه برشمرد و اظهار کرد: به ازای هر منطقه آموزشی، یک تیم دختران و یک تیم پسران در قالب تیم‌های چند نفره به رقابت خواهند پرداخت.

گودرزی بر اینکه مدارس فاقد معلم تربیت بدنی دارای مربی ورزش می شود، تصریح کرد: آموزش ۱۵۲ هزار معلم برای انتقال مفاهیم سلامت به دانش‌آموزان در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌ها به مدت ۲۴ ساعت، شامل چهار ساعت حضوری و بیست ساعت مجازی است، افزود: رویکرد این آموزش ها توانمندسازی معلمان برای انتقال مفاهیم سلامت به دانش‌آموزان است.