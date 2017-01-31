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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

میرجلال‎الدین کزازی با مخاطبان آثارش دیدار و گفتگو می‌کند

میرجلال‎الدین کزازی با مخاطبان آثارش دیدار و گفتگو می‌کند

دیدار صبح پنجشنبه این هفته کتابفروشی آینده (چهاردهم بهمن ماه) به میرجلال الدین کزازی استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال‌الدین کزازی در دی ماه ۱۳۲۷ در کرمانشاه در خانواده‌ای فرهیخته و فرهنگی که بنیادگذار آموزش نوین در این سامان است، چشم به جهان گشود. خوگیری به مطالعه و دلبستگی پُرشور به ایران و فرهنگ گرانسنگ و جهانی آن را از پدر که مردی آزادمنش و فراخ اندیش و مردم دوست بود به یادگار ستاند.

وی دوره دبستان را در مدرسه آلیانس کرمانشاه گذرانید و از سالیان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنایی گرفت. سپس دوره دبیرستان را در مدرسه رازی به فرجام آورد و آنگاه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادب پارسی که در چشم او رشته و دانشی است گرامی و سپند، به تهران رفت و در دانشکده ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره‌های گوناگون آموزشی را سپری کرد و به سال ۱۳۷۰ به اخذ درجه دکتری در این رشته نائل آمد.

کزازی از سالیان نوجوانی نوشتن و سرودن را آغاز کرده است و در آن سالیان با هفته نامه های کرمانشاه، همکاری داشته و آثار خود را در آنها به چاپ می‌رسانیده است. او اینک عضو هیأت علمی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی است. او افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خُردی با آن آشنایی یافته است، با زبان‌های اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و تاکنون ده‌ها کتاب و نزدیک به دویست مقاله نوشته است و در همایش‌ها و بزم‌های علمی و فرهنگی بسیار در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده است.

وی چندی را نیز در اسپانیا به تدریس ایرانشناسی و زبان فارسی اشتغال داشته است. کزازی گه‌گاه شعر نیز می‌سراید و نام هنری‌اش در شاعری «زروان» است. ترجمه او از «انه اید» اثر «ویرژیل» برنده جایزه بهترین کتاب سال شده است و تألیف او «نامه باستان» نیز که در ۹ جلد به چاپ رسیده است، حائز رتبه نخستین پژوهش‌های بنیادی در جشنواره بین‌المللی خوارزمی.

جلسه دیدار و گفتگو با دکتر میرجلال الدین کزاری، پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه، ساعت ۹ تا ۱۱/۳۰ صبح در کتابفروشی آینده به نشانی خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب،  شماره ۱۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3893097

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