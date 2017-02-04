مژده لواسانی مجری برنامه‌های تلویزیونی در حاشیه برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول کاری نیستم اما درتدارک اجرای برنامه ای با موضوعات اجتماعی برای پخش از شبکه ۲ سیما در سال آینده هستم اما هنوز از چند و چون این برنامه اطلاع چندانی ندارم.

وی با اشاره به تماشای چند اثر در جشنواره فیلم فجر بیان کرد: تاکنون چند فیلم دیده ام که از بین آنها «تابستان داغ» ساخته ابراهیم ایرج زاد را به دلیل برخورداری از یک موضوع اجتماعی دوست داشتم.

این مجری عنوان کرد: قصه «تابستان داغ» تلنگری است که باید به جامعه ما زده شود زیرا به نظرم مادرها و پدرها باید در نظر بگیرند که اگر قرار است مادر و پدر بشوند اولویتشان به چه صورت است و آیا پدر و مادر بودن اولویت اصلی آنها است یا نه. این فیلم می گوید هنگامی که افراد صاحب فرزند می شوند باید اولیوتشان پدر و مادری باشد و بچه های خود را به امان جهان رها نکنند.

لواسانی ادامه داد: «تابستان داغ» از طرف دیگر به مسئولان ما تلنگری می زند تا تسهیلاتی برای مادران شاغل درنظر بگیرند و برای مثال امتیازاتی برای آنها در نظر بگیرند تا در سال های اولیه تولد کودک در کنار آنها باشند. در نظرگیری تمهیداتی مانند مرخصی با حقوق و ... باعث می شود که مادران بتوانند بدون دغدغه، مادری کنند در غیر این صورت برای تامین هزینه های زندگی و نگهداری از فرزندان خود نگرانی دارند.

وی در پایان گفت: در دوره ای که کودک احتیاج دارد در کنار پدر و مادر خود باشد این اتفاق نمی افتد و چنین فاجعه هایی رخ دهد، از این رو «تابستان داغ» تلنگر خوبی به جامعه است. به همین دلیل من از فیلم هایی که تلنگر این چنینی به جامعه می زنند استقبال می کنم.