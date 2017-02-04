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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین برای اولین بار گفتگو می کنند

رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین برای اولین بار گفتگو می کنند

همزمان با تشدید درگیری‌ ها میان نیروهای نظامی اوکراین و استقلال‌ طلبان شرق این کشور، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز برای اولین بار با یکدیگر گفتگو می‌ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، همزمان با تشدید درگیری‌ ها میان نیروهای نظامی اوکراین و استقلال‌ طلبان شرق این کشور، «دونالد ترامپ» و «پترو پروشنکو» رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز برای اولین بار با یکدیگر گفتگو می‌ کنند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، گفتگوی تلفنی مذکور در زمانی به انجام خواهد رسید که درگیری ها در طول یک هفته اخیر منجر به کشته شدن دستکم ۳۵ نفر شده است.

در این رایزنی تلفنی، «پترو پروشنکو» بر آن است تا تضمین هائی را از ترامپ درباره تداوم حمایت های نظامی و دیپلماتیک واشنگتن از «کی یف» دریافت کند.

در حالی که ترامپ پیشتر از احتمال لغو تحریم های ضدروسی سخن گفته بود، برخی تحلیل گران بر این باورند که تشدید تنش ها در شرق اوکراین با هدف تأثیرگذاری بر آمریکا برای فاصله گرفتن هر چه بیشتر از مسکو است.

کد مطلب 3896963

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