آغاز رزمایش مشترک 16 کشور در شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رزمایشی که با حضور 15 کشور جهان و با رهبری آمریکا انجام می شود از ظهر امروز در شرق اوکراین آغاز شد.

از زمان آغاز بحران اوکراین و بروز جنگ در شرق آن، این برای اولین بار است که نظامیان آمریکایی بطور مستقیم در این کشور مستقر می شوند.

روسیه هنوز واکنش خاصی به این رزمایش و حضور نظامیان 16 کشور در مناطق مرزی خود نشان نداده است.

این رزمایش در حالی برگزاری می شود که روز گذشته درگیری های سنگینی میان ارتش اوکراین و جدائی طلبان حاضر در شهر دونتسک روی داد. هر چند از چندی قبل طرفین با برقراری آتش بس موافقت کرده اند اما با این وجود همچنان زد و خودرهایی میان ارتش و جدائی طلبان مشاهده می شود.

شورای شهر دونتسک اعلام کرده که در جریان درگیری های روز گذشته تعدادی از اهالی این شهر کشته و یا زخمی شده اند و وضعیت در این شهر بحرانی است.

در این میان کی یف جدائی طلبان را متهم به نقض آتش بس و حمله به مواضع ارتش کرده و جدائی طلبان نیز اقدام ارتش را موجب آغاز درگیری های روز گذشته اعلام کرده اند.

9 روز از زمان توافق دو طرف برای برقراری آتش بس گذشته و در این میان تحریم های جدید اروپا و امریکا علیه روسیه نیز از روز جمعه به اجرا گذاشته شده اند. هر چند مسکو تهدید کرده که این تحریم های جدید را بطور مناسب پاسخ می دهد اما هنوز واکنشی را نسبت به آن نشان نداده با این وجود مقامات کی یف مدعی هستند که مسکو در ماه های سرد سال اقدام به قطع گاز صادراتی خود به اروپا خواهد کرد.