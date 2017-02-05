امر به معروف و نهی از منکر از مدارس شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان صبح یکشنبه در نشست شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر دامغان به میزبانی شهرداری این شهر با اشاره به اهمیت ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: بر اساس روایات و احادیث معتبر بهترین افراد کسی است که در امر ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گام بردارد و آن را نهادینه کند.

وی اضافه کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید دارای یک برنامه مدون باشد تا بتوان آنها را در سطح جامعه پیاده کرد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر دامغان با انتقاد از وجود پدیده بدحجابی در برخی مراکز آموزش عالی این شهرستان تصریح کرد: این رویه در یک کشور اسلامی پسندیده نیست چون جامعه آزرده خاطر است و به وضعیت اجتماعی جامعه آسیب و ضربه وارد شده است.

حسینیان خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه ها باید برای حل این موضوع ضد ارزشی که متاسفانه هر روز در حال گسترش است فکری کنند و به سادگی از کنار آن رد نشوند.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب ما بر اساس حفظ ارزشها و مبانی دینی بنا نهاده شد و باید کوشید از دستاوردهای انقلاب که ثمره خون شهدا و آرمان های امام راحل است به خوبی پاسداری کرد.

امام جمعه دامغان با اشاره به اینکه این شهرستان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سر افراز تقدیم اسلام کرده است، اظهار داشت: نام و یاد شهدای والامقام دامغان باید در سطح میادین و معابر اصلی شهر تجلی پیدا کنند و شهرداری با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران باید تمثال مبارک شهدا را در سطح میادین و معابر اصلی شهر نصب کند.

حسینیان اضافه کرد: وظیفه همه ما است که نام و یاد شهدا را زنده نگه داریم و برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.

وی به در پیش رو بودن ایام پایانی سال و نوروز باستانی گفت: یکی از سفارشات موکد دین مبین اسلام اجرای سنت های حسنه است و باید فرهنگ صله ارحام در تمامی سال و به ویژه ایام نوروز تقویت شود.

در این نشست احکام اعضای جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرهای دیباج، کلاته رودبار و امیریه به اعضای آن اعطا شد.