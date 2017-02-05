۴۵ طرح فناورانه شرکت های دانش بنیان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و فرارسیدن دهه فجر در صندوق نوآوری و شکوفایی چهارمین مراسم رونمایی از ۴۵ طرح خاتمه یافته فنی در قالب محصولات توسعه یافته دانش بنیان برگزار شد.

طرح‌های خاتمه یافته موفق، طرح‌هایی هستند که با حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی به سرانجام رسیده‌اند و تمامی مراحل ارزیابی، نظارت بر پیشرفت طرح و دوره پرداخت تسهیلات را با موفقیت طی کرده‌اند.

طرح‌های خاتمه یافته فنی موفق که امروز با حضور معاون سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و عضو هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد به شرح زیر است:

«تولید دستگاه بیهوشی»

«طراحی، ساخت و حفظ گرمکن گاز پایلوت گردابی»

«هود نانو»

«بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه قندجام»

«نرم افزار سیستم مدیریت آموزش مدبر»

«بازطراحی، بهینه سازی و ساخت ۴ تیپ از پمپ‌های مقاوم به سایش»

«دستگاه تست و آزمایشگاهی آزمایشگاه گندله سازی»

«دستگاه هوشمند ساز چراغ استوپ ترمز»

«طراحی و توسعه مرکز عملیات امنیت سازمانی»

«تجاری سازی تجهیز پایانه راه دور ساخته شده سازگار با ۵۶۰ ABBRTU»

«تولید دستگاه های کلر زن خودمکش»

«دزدگیر هوشمند ضدسرقت خودرو»

«طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته رسوب زدایی از تجهیزات صنایع نفت و گاز (روبوجت)»

«مدیریت منابع انسانی Cyber ERP»

«طراحی، ساخت و راه اندازی ساعت بزرگ گل تهران»

«تولید بذر و نهال گواهی شده»

«مادلاگینگ»

«تولید انواع سروو درایو و درایوهای آسانسوری»

«طراحی، ساخت و نمونه سازی سیستم‌های الکترونیک صنعتی و آسانسور»

«طراحی و ساخت بخش بیرونی پروتز حلزون برای ناشنوایان»

«طراحی و ساخت آب شیرین کن با ظرفیت ۲۴هزار مترمکعب»

«بردهای کنترلی»

«راه اندازی و تولید خط دارویی میرت اولئا»

«تولید چوب های عملیات حرارتی شده»

«طراحی و ساخت سیلندرهای هیدرولیکی تلسکوپی»

«تولید انواع لامپ‌های کم مصرف ال ای دی و فرآورده های آن»

«دستگاه استریل با گاز اتیلن اکساید قابل حمل»

«ساخت دستگاه کلینیکی تشخیص زودهنگام بیومارکرهای سرطانی با فناوری LSPR»

«ساخت ابزار درون چاهی جهت مولتی شات، با عایق حرارتی»

«هوش مصنوعی خانه»

«تولید انواع آمیزه‌های پلیمری»

«تولید مکمل‌های ضد سرطان از شیر»

«ارزیابی خوردگی و حفاظت کاتدی سازه‌های بتنی مسلح»

«ساکشن پزشکی تمام اتوماتیک»

«گرمکن تابشی کاتالیستی»

«طراحی و ساخت ماشین ابزار تولید چرخ دنده مارپیچ کروی (قوسی)»

«ایجاد پوشش آنتی میکروبیال بر روی کاشی و سرامیک از طریق فرآیند پخت سوم»

«تولید یدید و یدات پتاسیم»

«آسیاب سپراتورهای غلتطکی (ریموند میل)»

«اندازه گیری سطح آب و بخار در درام بویلرهای نیروگاهی و پالایشگاهی»

«قرائت و کنترل از راه دور»

«اتوماسیون اداری الماس گام»

«تولید نانوکود ویولوگ»

«دستگاه اتومات تولید فن»

«توسعه آزمایشگاه‌های بالادستی»