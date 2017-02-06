توزیع چراغ خاموش۱۱میوه ممنوعه/قاچاقچیان درحال محک دولت وبازار

به گزارش خبرنگار مهر، دقیقا ۲۵ بهمن ماه سال گذشته بود که توزیع شبانه و گسترده میوههای ممنوعه خارجی در تهران سر و صدای زیادی به پا کرد؛ توزیع این ۱۰ نوع میوه تازه خوری که خبر آن توسط خبرگزاری مهر منتشر شد و شامل گیلاس، انواع آلو، انواع زردآلو، انواع هلو، شلیل و انگور بود، در حجمی گسترده از کشورهایی مانند شیلی و اکوادور وارد شده بود و واکنش بسیار شدید وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان، اتحادیههای مربوطه و کارشناسان را به همراه داشت.
در پی این اتفاق، دستگاههای مسئول یکی پس از دیگری وارد ماجرا شدند و موضوع را به دقت زیرنظر گرفتند؛ هر چند بسیاری از کارشناسان از اقدامات دستگاههای نظارتی در این زمینه انتقاداتی داشتند و اعلام کردند برخوردها آن چنان که باید جدی نیست اما در هر صورت این اقدامات موجب شد تا چندین ماه شاهد توزیع بسیار کم و حتی عدم توزیع میوههای ممنوعه در بازار داخلی باشیم.
سروکله فرنگی ها دوباره پیدا شد
کاهش چشمگیر عرضه میوه های قاچاق در بازار چندان طولانی نشد چرا که اواسط دیماه سالجاری مجددا سر و کله فرنگیهای خوش آب و رنگ با قیمتهای گزاف در بازار پیدا شد؛ شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاهبلوط ترک و انبه کنیا اولین میوههایی بودند که امسال با قیمتهای گزاف وارد بازار ایران شدند و در مغازههای داخلی جاخوش کردند؛ مدتی بعد هم نارنگی پاکستان به جمع این میوهها اضافه شد؛ همین مساله نگرانیها را درباره احتمال توزیع مجدد میوههای خارجی در حجم گسترده افزایش داده است.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه باغداران استان تهران به خبرنگار مهر گفت: این مساله به شدت نگران کننده است و به نظر میرسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه ریزی کردهاند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند.
مجتبی شادلو تصریح کرد: عرضه میوههای ممنوعه طی هفتههای اخیر احتمالا به این دلیل است که واردکنندگان میخواهند عکس العمل مسئولان، رسانهها و بازار را بسنجند و سپس نقشه خود را پیاده کنند.
شادلو با تاکید بر اینکه همه باید این موضوع را جدی بگیرند، گفت: رسانهها و مسئولان نباید به این مساله بی تفاوت باشند و باید کاری کنند که باعث عقب نشینی واردکنندگان شود.
در این میان، عدهای سرمازدگی باغات شمال کشور و آسیب دیدن بخشی از تولید مرکبات و کیوی را دلیلی برای واردات این محصولات عنوان و اعلام میکنند که در صورت عدم واردات با مشکل کمبود این محصولات برای شب عید مواجه خواهیم بود؛ موضوعی که البته مورد تایید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان نیست. شادلو در این خصوص به مهر گفت: درست است که به بخشی از تولید پرتقال شمال آسیب وارد شده اما هم اکنون بازار از این محصول اشباع است.
وی با اشاره به تولید مرکبات در جنوب کشور، افزود: عمده دهکهای جامعه ما قادر به خرید میوههای ممنوعه با قیمتهای گزاف نیستند و واردات این محصولات تنها باعث ایجاد اختلال در بازار داخلی میشود
رئیس اتحادیه باغداران استان تهران ادامه داد: واردات این میوهها، فقط آفات و بیماریها را برای باغات ما به ارمغان میآورد و به تولیدات کشور آسیب جدی وارد میکند.
افزایش تعداد میوههای ممنوعه به ۱۱ قلم
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اخیرا تعداد میوههای ممنوعه در بازار داخل از ۵ میوه به ۱۱ نوع افزایش یافته که این امر، گمانه زنیها مبنی بر برنامه ریزی دقیق برای واردات گسترده را تقویت میکند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی در این زمنیه به خبرنگار مهر گفت: حجم توزیع میوههای قاچاق چندان چشمگیر نیست اما اخیرا به تعداد آنها افزوده شده است. حسین مهاجران ادامه داد: اخیرا سیر چینی، گلابی چینی، آلو زرد ترکیه، سیب سبز فرانسوی، زرد آلوی آفریقا و سیب سبز ترکیه نیز به جمع میوههای خارجی موجود در بازار داخل پیوستهاند.
به گفته وی، میوههای مذکور خارج از میدان مرکزی میوه و ترهبار در حال خرید و فروش هستند.
با توجه به اینکه در سالیان گذشته، واردات غیرمجاز میوه و ورود آفات قرنطینهای، خسارتهای فراوانی را به تولید و اقتصاد کشور وارد کردهاند باید دید واکنش دولت در برابر این مساله چه خواهد بود؟ آیا مسئولان با اتخاذ تدابیر فوری و هوشمندانه نقشه واردکنندگان را در نطفه خفه میکنند یا اینکه منتظر میمانند تا واردکنندگان برنامه خود را اجرا کنند و سپس چارهای برای آن بیندیشند؛ چارهای دیرهنگام و نوشدارویی پس از مرگ.
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