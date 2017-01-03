سیدحسین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر از پیدا شدن مجدد سر و کله میوه‌های قاچاق در بازار داخلی خبر داد و اظهار داشت: طی دو الی سه روز اخیر، میوه‌هایی مانند شبرنگ آفریقایی، گلابی آمریکایی، شاه‌بلوط ترک و انبه کنیا وارد بازار شده‌اند؛ اما میوه‌های مذکور خارج از میدان مرکزی میوه و تره‌بار در حال خرید و فروش هستند.

به گفته وی، قیمت هرکیلوگرم شبرنگ آفریقا ۳۰ هزارتومان، گلابی آمریکایی ۲۵ هزارتومان، شاه‌بلوط ترکیه ۱۵ هزارتومان و انبه کنیا ۱۵ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین درباره قیمت میوه در بازار نیز گفت: طی روزهای اخیر، قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی از ۵۰ هزارتومان به ۲۰ هزار تومان کاهش یافته و نرخ هرکیلوگرم ازگیل نیز از ۲۰ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسیده است.

مهاجران با بیان اینکه قیمت پرتقال کوهستان جیرفت نیز از ۸۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان کاهش یافته است، ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی بوته‌ای نیز بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۳۰۰۰ تومان است.