جک گنجیشکه با دزدان دریایی بازگشت/ انتشار تریلر فیلم جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با انتشار تریلر «دزدان دریایی: مردان مرده داستانی نمی‌گویند» پنجمین قسمت از مجموعه «دزدان دریایی کاراییب» دیده شد. این تریلر که از ترانه جانی کش استفاده کرده پر از صحنه کشتی‌های درخشان و دشمنان ماوراءالطبیعی است و خود جک گنجیشکه تا آخرین شات فیلم دیده نمی‌شود و در این صحنه هم او را در حالتی پر از گل و لای می‌توان مشاهده کرد.

این فیلم ۲۶ ماه می در آمریکا اکران می‌شود و بار دیگر جانی دپ را در قالب شخصیت جک اسپارو نشان می‌دهد. این دزد دریایی همیشه با مشکلات زیادی روبه رو است. این بار دشمن او در قالب کاپیتان سالازار دیده می‌شود که خاویر باردم نقش او را بازی می‌کند. او یک روح است که می‌تواند تصویر ارواح دیگر را روی چهره‌اش داشته باشد.

از بازیگران ثابت این مجموعه باید از جفری راش در نقش کاپیتان باربوسا، اورلاندو بلوم در نقش ویل ترنر و کوین‌ مک‌نالی در نقش جاشامی گیبس یاد کرد.

برتون توییتیس در نقش اصلی کایا اسکودلاریو و احتمالا شگفت‌انگیزترین بخش یعنی حضور پل مک کارتنی در نقشی نامشخص از نوآوری‌های این فیلم است. وقتی اعلام شد مک کارتنی در این فیلم بازی می‌کند سخنگوی دیزنی اعلام کرد عضو سابق گروه بیتلز نقشی کلیدی در این فیلم خواهد داشت.

البته تولید این فیلم خیلی بی سر و صدا پیش نرفت و در مارس ۲۰۱۵ جانی دپ با جراحت دستش مجبور شد مدتی از فیلمبرداری فاصله بگیرد. در مرحله بعد نیز ماجرای ورود بی‌اجازه سگ‌های او به خاک استرالیا مساله ساز شد.