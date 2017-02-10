آیت الله سید احمد میرعمادی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال راهپیمایی ۲۲ بهمن یک ویژگی خاصی دارد اظهار داشت: بنا به دعوت مقام معظم رهبری مردم آمدند لبیک گفتند و پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا دادند.

وی گفت: در حقیقت این حضور مردم نشانه وفاداری و ایستادگی مردم بر پای انقلاب، وفاداری مردم بر انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیت با ولایت و رهبری است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در حقیت پیام این حضور این بوده که ما همچنان ایستاده ایم و از انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع می کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه امروز مردم بهار پیروزی انقلاب را جشن گرفتند، اظهار داشت: امروز مردم بار دیگر با شکوه تر از هر سال در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند و با فریادی رسا با آرمان های انقلاب و امام راحل تجدید بیعت می کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اتحاد و انسجام خود را به نمایش می گذارند، تصریح کرد: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهند که در راه انقلاب و در راه امام راحل و تبعیت از رهبر معظم انقلاب مصمم هستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ایستادگی، استقامت بر ارزش های دینی و انقلابی و اتحاد و انسجام برای پیشرفت ایران دو پیام اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن است، افزود: مردم همچنان بر ارزش هایی که همان ارزش های سال ۵۷ هست پافشاری می کنند.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه هیچ خللی در اراده ملت ایران به وجود نیامده است، گفت: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام می کنند که با صلابت پای انقلاب، نظام و رهبری مانده اند.

وی تصریح کرد: این راهپیمایی ها برای تضمین تداوم و استمرار انقلاب بسیار موثر است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه صمیمانه از یکایک مردم ولایتمدار و متدین لرستان به خاطر حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر می کنم، افزود: یوم الله ۲۲ بهمن روز یاری کردن دین خدا بوده و خدا هم مردم را یاری خواهد کرد.