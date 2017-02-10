انقلاب اسلامی ایران موج اسلام خواهی را در جهان برپا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر که روز جمعه همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اراک حضور یافت، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلای بیت المقدس این شهر، اظهار داشت: حضور پرشور مردمی در ۲۲ بهمن امسال پاسخی به یاوه گویی دشمنان بود و ملت ایران هرگز اجازه نخواهند داد که هیچ کشور و قدرتی در امورشان دخالت کرده و یا به آنان زور بگوید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز شاهد آن هستیم که به تدریج دهه چهارم انقلاب اسلامی در حال به پایان رسیدن است و در واقع نظام اسلامی طی این سال ها از یک تجربه و بلوغ برخوردار شده و بسیاری از تلاش ها به ثمر نشسته است.

وی افزود: نسل امروز باید در رابطه با انقلاب اسلامی و اقدام عظیمی که بنیان گذار انقلاب انجام داد شناخت پیدا کرده و به درک عمیقی از اتفاقات بزرگ انقلاب و نقش مردم در آن دست پیدا کنند.

ایران یک جزیره امن در خاورمیانه شناخته می شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در حال حاضر ایران اسلامی با اقتداری که به سبب انقلاب اسلامی به آن دست یافته به یکی از قدرت های منطقه و جهان و کشوری غیرقابل تعرض تبدیل شده و در شرایطی که ناامنی در کشورهای منطقه بیداد می کند، ایران به عنوان یک جزیره امن در خاورمیانه شناخته می شود.

باهنر خاطرنشان ساخت: این انقلاب با داشتن سرمایه های ارزشمند معنوی همچون ایمان و اعتقاد، امید و رشادت به بار نشست و امروز نیز این ایستادگی به الگویی در جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی در حال حاضر در عرصه های مختلف طی دهه های اخیر توانسته رشد کند و این رشد در حوزه های سیاسی، اقتصادی و عملی کشور مشهود است و به برکت انقلاب اسلامی دورترین روستاها نیز از خدمات لازم بهره مند شده اند.

باهنر گفت: طی این سال ها کشورمان در زمینه بهداشت و درمان پیشرفت های زیادی را شاهد بوده و در حالی که چهل سال قبل، از هر یکهزار نوزاد متولد شده در کشور، ۷۲ نوزاد از بین می رفت، امروزه این عدد به ۱۷ نوزاد کاهش پیدا کرده است.

روند رو به رشد ایران عامل ترس دشمن است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: همچنین کشورمان طی دهه های اخیر در عرصه های علم و دانش از جمله هسته ای، تحولات گسترده ای را تجربه کرده و از نعمت دانشمندان و پژوهشگران جوان موفق برخوردار است که این روند رو به رشد، به یکی از عوامل ترس دشمنان نظام تبدیل شده است.

باهنر ادامه داد: دشمن همچنین از سرمایه معنوی و ارزشی نظام اسلامی واهمه دارد و تمامی فشارها و جنجال هایی که بر سر موضوع هسته ای به راه انداخته به دلیل همین هراس است.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی که دشمن همواره به دنبال توطئه است ایران اسلامی از امنیت برخوردار است که این امنیت را در سایه پیروی از رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب به دست آورده ایم.

دست تعدی دشمن را با اقتدار قطع خواهیم کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قدرت نظامی و دفاعی امروز ایران اسلامی خاطرنشان ساخت: دشمن یقین داشته باشد که حتی اگر کوچکترین تعدی و تجاوزی به کشورمان انجام شود، ما فورا آن دست تعدی را قطع خواهیم کرد چرا که امروز فقط گوشه ای از توان دفاعی ایران آشکار شده است.

باهنر افزود: در عرصه اقتصادی کشور باید با بهره گیری از سیاست های اقتصاد مقاومتی، ظرفیت های بالقوه را به فعلیت برسانیم و همگان باید در مسیر تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه آثار رشد اقتصادی باید در جامعه پدیدار و توسط مردم احساس شود، گفت: امروز حدود پنج میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور داریم که بازار کار مناسبی برای آنها فراهم نیست و این حوزه باید اقدام جدی صورت پذیرد.