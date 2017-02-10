۲۲ نویسنده ادبیات انقلاب تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از نویسندگان ادبیات انقلاب اسلامی و رونمایی از کتاب «عیار ابراهیمی» عصر چهارشنبه ۲۰ بهمن با حضور حجت الاسلام حسن ناصری پور معاون فرهنگی، سعید گلشناس معاون برنامه ریزی، مهدی محمدی مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و رضا تقی‌پور نماینده شورای شهر تهران و نویسندگان حوزه انقلاب اسلامی و علاقه‌مندان در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مجید کمالی دبیر کمیته علمی و محتوایی دهه فجر گفت: این آیین تجلیل و پاسداشت از نویسنده و مقام نویسندگی در واقع پاسداشت مقام تفکر در عالی‌ترین سطح خود است و نویسندگی مقام عالی در ساحات هنری بوده و است. توان نویسندگی و قدرت بی بدیلی که منعکس کننده تفکر و ایده‌های ماست در ساحتی به کار گرفته شده که هویت دهه‌های اخیر ما را شکل می‌دهد، یعنی همان چیزی که به آن افتخار می‌کنیم و هدیه‌ای است که با شکل گیری انقلاب اسلامی پیش آمده است. وی با اشاره به نویسندگی در ساحت انقلاب اسلامی ادامه داد: نویسندگی در این ساحت به عنوان عالی ترین وادی این ارزش از سوی نویسندگان به کار گرفته می شود و بسیار ارزشمند است. مقام این نویسندگان باید بیش از پیش پاسداشت شود. سازمان فرهنگی هنری در تمام این سال ها به خدمت به اهالی فرهنگ و نخبگان عرصه فرهنگ و هنر توجه داشته است و مجموعه برنامه‌های فرهنگی هنری در فرهنگسراهای سطح شهر تهران همین را نشان می دهد.

وی افزود: در حوزه نویسندگی انقلاب اسلامی و برگزاری این آیین باشکوه یک نکته مهم دیگری را هم مشاهده می‌کنیم که تلفیق نوشتن با اتفاق بزرگ مستندنگاری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از اتفاقات بزرگ دستخوش تحریف می‌شود. این تلاش برای نوشتن و تحقیق درباره واقعیت در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علاوه بر ارزش هنری و ادبی که جایگاهش محتوای ارزش سیاسی و تاریخی دارد، یادگاری برای نسل‌های بعد خواهد بود.

کمالی با قدردانی از نویسندگان ادبیات انقلاب گفت: بنده به نمایندگی از مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از همه پژوهشگران و نویسندگان حوزه انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم. نویسنده به خصوص نویسنده متعهد به آرمان‌ها و قلم اثر مضاعفی می‌گذارد که باعث تحول می‌شود و این همان غایتی است که سازمان فرهنگی هنری در نظر دارد و به تشویق نویسندگان عرصه فرهنگ و هنر توجه می‌کنند. این ۲۲ نویسنده عزیزی که امروز تجلیل و تشویق می‌شوند، اعتبار و آبرو را از واژه گرفته‌اند و تعهدی که به واژه داشتند آنها را به این مقام رسانده است.

در ادامه این برنامه محسن رفیق دوست گفت: در طول این ۳۷-۳۸ سالی که از انقلاب می‌گذرد، هر سال در دهه فجر به مناسبت آن که بنده حقیر مانند عده‌ای دیگر که در آن سال‌های انقلاب حضور داشتیم، مأموریت می‌دهند که من در محافل مختلف یاد آن سال‌ها را تکرار کنیم. اما صحبت کردن در این جلسه مقداری برای من که بی بضاعت یا کم بضاعت هستم سخت است. افتخار من این است که از اول انقلاب تا ۱۰ سال بعد از آن به عنوان یک نظامی در میدان‌های جنگ در خدمت انقلاب بودم و بیشتر اوقات هم در جبهه بودم و شاهد رشادت‌ها و مردانگی‌های دلیر مردان در جبهه‌های جنگ و شهادت برخی از ایشان بوده‌ام و ارزش فوق‌العاده‌ای برایشان قائلم. اما امروز در جایی می‌خواهم صحبت کنم که لشکر جدید، پر مسئولیت و پر اثری در مقابل من است. زبانم قاصر است که از ایشان تجلیل کنم.

رییس اسبق بنیاد مستضعفان ادامه داد: حضرت امام (ره) با زبان و قلم در جوانان تغییری ایجاد کرد که جز ادیان الهی و خود اسلام هیچ حرکتی در دنیا آنچنان تاثیرگذار نبود. با این قلم و زبان انقلاب اسلامی را پیروز کرد که در مقایسه با آنچه در دنیا و حرکات انقلابی کشورهای دیگر می‌بینیم، قابل مقایسه نیست. هیچ حرکتی چون انقلاب اسلامی ریشه‌ای و مبنایی نبوده است. امام (ره) زمانی که برای انقلاب شروع به کار کرد، کاری به حزب و سازمان و جبهه و دسته جات نداشت و همیشه با آنها در میان جمع مردم صحبت می‌کرد. امام (ره) وحدت کلمه را به عنوان بزرگترین اصل مطرح کرد و از آن رو بود که همه اقشار و گروه‌ها را می‌دیدیم که می‌آمدند و شعار می‌دادند که شاه برود. اگر در انقلاب‌های دنیا میلیون‌ها تن از مردم از بین رفتند، شهدای انقلاب ما به ۲۰ هزار نفر هم نمی‌رسد هرچند که یک شهید به اندازه یک تاریخ ارزش دارد.

وی با بیان دیگر اقدامات امام خمینی (ره) و خاطرات آن سال‌ها و تغییراتی که امام در تمام اقشار جامعه ایجاد کرده بود، افزود: هر آنچه در دوران جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی رخ داد، حاصل وحدت کلمه بود. امام تا زمانی که زنده بود همیشه وحدت کلمه را به عنوان رمز پیروزی عنوان می‌کرد. بیست و چند سال هم هست که مقام معظم رهبری همین حرف را می زند.

رفیقدوست در بخشی از سخنانش به حملات دشمنان ایران اشاره کرد و گفت: بعد از آن مسائلی که کشورهای مختلف برای کشور ما پیش آوردند و موفق نشدند، با فضای مجازی و تلویزیون به جنگ ایران آمدند. عزیزان نویسنده امروز قلم شما به مراتب برتر و با نفوذتر برای این کشور است و عمل می‌کند. عزیزان از انقلاب بنویسید تا نسل‌های جوان ما را به فرائضی که انقلاب اسلامی داشت آگاه کنید. حتماً اجر شهدا در مقابل اجر شما هم پایه است و شما مطابق کسانی که جان خود را دادند نزد خدا عزیز هستید.

حجت الاسلام حسن ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان سخنران بعدی این برنامه گفت: از نویسندگان و صاحبان قلم و فکر و اندیشه در این محفل پر نور سپاسگزارم. در این مجالس و یا شبیه به این مجالس قاعده این است که قدری تعارفات گفته می‌شود و در نهایت به عنوان یک جلسه ثبت می‌شود. نیکوست که در این جلسات به یک نقطه و مرحله‌ای از حرکت یک جریان و آغاز یک موضوعی برسیم. این محفل که دوستانی به خصوص آقای طراحی و همکارانشان برایش زحمت کشیدند، آیین تجلیل از نویسندگانی است که در حوزه‌های مختلف انقلاب، قلم فرسایی کردند. گروه متفکر و اندیشمندی که انقلابی‌اند و مفاهیمی را که درک کردند، قلم فرسایی کردند. انقلاب ما در مقطعی که شعله‌ور می‌شود و جریان روحانیت و جریان فکری انقلابی حرکت جدیدی را شروع می‌کند، از آن مقاله‌ای بود که بر ضد امام (ره) در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید.

وی به شاخص‌های انقلابی گری از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان گفته‌اند که انقلابی بودن به سال و سال نیست بلکه کافی است شخص پایبند به ارزش‌ها و مبانی اسلام ناب محمدی باشد. هدف گیری‌های آنها هدف گیری‌های آرمان انقلاب باشد، پایبندی به استقلال کشور داشته باشد، حساسیت در برابر دشمن و عدم تبعیت از آن را سر لوحه قرار دهد و در پایان تقوای سیاسی و دینی داشته باشد. این پنج خصیصه را هر کسی در هر سن و سالی و در هر جایگاهی داشته باشد انقلابی است.

مشاور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به مدیریت‌های انقلابی در سال‌های اخیر گفت: امروزه اگر یک جوان ۲۰ ساله بخواهد موضوع مدیریت نظام (مدیریت در رده‌های میانی نظام) را بررسی کند، کدام دستاورد را باید به او نشان داد؟ حتماً دوستان می‌گویند جنگ تحمیلی. درست است اما بعد از جنگ کدام مدیریت کامل، سالم و انقلابی است؟ اگر بخواهیم در حوزه خانواده، حوزه‌های اجتماعی یک تفکر انقلابی را به معرض دید مخاطب قرار دهیم کدام را باید نشان دهیم؟

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند قلم انقلابی نگاهش باید تمدن ساز باشد، منظومه فکری مقام معظم رهبری تمدن ساز به همین جریانات فکری است که در اطراف کشور ماست، منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه انقلابی است. اساساً وقتی عالی‌ترین مقام کشور ما رسماً اعلام می‌کند که من دیپلمات نیستم و انقلابی‌ام، باید برای ما درس باشد. تنها نوشتن و نگه داشتن وقایع در تاریخ حقیقت را افشا می‌کند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: شاهد بودیم که در طول چند هفته اخیر چه چیزهایی نسبت به برخی اعضای محترم شورای شهر اسلامی و شهردار محترم گفته و بر زبان راندند. همین دوره که گذشت اقدامات زیادی برای مردم شد اما بخشی از انتقادات و حرف‌ها برای این است که آگاهی بخشی به اندازه کافی اتفاق نمی‌افتد. اقدامات خوبی انجام شد که گفته نمی‌شود. در واقع قلم انقلاب متناسب با نیاز جامعه باید جهت گیری بشود و استعدادش را در آن زمینه بکار بگیرد. قلم انقلابی راز و رمز زنده ماندن انقلاب است به شرطی که جریان مطالبه گری را در چارچوب‌هایی که دارد، در جامعه زنده نگه دارد. باعث افتخار است که امروز یکی از کارهای خوب در دهه فجر تجلیل از کسانی صورت می‌گیرد که با وجود محدودیت‌ها، مسی خود را انتخاب کردند. مسیری که بهترین مسیر است.

در ادامه این برنامه از نویسندگان حوزه انقلاب اسلامی داود قاسمپور، مظفر شاهدی، حمید بصیرت منش، جواد عربانی، مراد سلیمانی زمانه، رحیم نیکبخت میرکوهی، مجتبی سلطانی احمدی، یعقوب توکلی، اکبر قاسملو، جواد کامور بخشایش، منصور نصیری طیبی، محمود طاهراحمدی، نعمت‌الله عاملی، افشار امیری، علی کردی، محمدرضا تمری، مهدی قیصری، مصطفی نوری، محسن کاظمی، حسین رضایی، حکیمه امیری و مرتضی میردار تجلیل؛ و از کتاب «عیار ابراهیمی» شامل مجموعه‌ای از اشعار و مقالات پیرامون زندگی شیخ ابراهیم زکزاکی رونمایی شد.

رضا تقی‌پور از نمایندگان شورای شهر تهران و سخنگوی این شورا از دیگر سخنرانان این برنامه بود که گفت: امیدوارم این مراسم باشکوه بتواند گوشه‌ای زحمات و تلاش آنهایی را در مسیر انقلاب اسلامی قدم برداشتند، جبران کند. امام راحل عظیم الشان فرمودند: ارزش این قلم‌ها کم‌تر از خون شهیدان نیست. به خصوص در چند دهه اخیر جنگ‌های سخت جای خود را به جنگ در حوزه قلم و فرهنگ دادند و قطعاً افسران عالی مقام عرصه این جنگ نویسندگان و اندیشمندان و کسانی هستند که انقلاب اسلامی این روزها نیازمند قلم آنها و فکر بلند آنهاست.

وی در ادامه گفت: قطعاً امروز صحنه اصلی جنگ نرم در این فضاست و امیدوارم این نویسندگان عزیز در این جبهه جدید هم در بحث محتوای فضای مجازی با سیل هجمه‌های این چنینی مقابله کنند. امروز قطعاً اداره این عرصه از نبرد استکبار با انقلاب اسلامی به دست شما عزیزان و متفکران است که در این فضا به مانند جنگ تحمیلی و هم صحنه‌های پر شکوه انقلاب اسلامی روز به روز به تعالی و صعود دست یابیم. خدا را شاکر هستم به خاطر این نعمت بزرگ حضور در این محفل و برای نویسندگان عزیز آرزوی توفیق دارم و امیدوارم قلم‌های ایشان روز به روز پر قدرت‌تر پیش رود.