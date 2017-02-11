تشخیص پارکینسون با آزمایش خون

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری پارکینسون یک اختلال حرکتی است که ریشه اصلی آن نامعلوم است اما با پیشرفت روند بیماری، مغز سلول های تولیدکننده دوپامین را از دست می دهد. دوپامین ماده شیمیایی تنظیم کننده حرکت است. از اینرو افراد مبتلا به پارکیسنون دچار علائمی نظیر رعشه و لرزش، سفتی اندام، و مشکلات هماهنگی و تعادل اعضاء می شوند که به مرور زمان تشدید می شود.

درحال حاضر، هیچ آزمایش خون، اسکن مغز یا سایر اندازه گیری های عینی برای تشخیص این بیماری وجود ندارد و در کل این بیماری با آزمایش کلینیکی تشخیص داده می شود.

در مطالعه جدید بر پروتئین خون موسوم به neurofilament (NfL) تمرکز شده است. این پروتئین بخشی از سلول های عصبی است که به هنگام مرگ سلولی آزاد می شود.

تحقیق نشان داده است که افراد مبتلا به سایر مشکلات حرکتی شبیه پارکینسون دارای میزان بالای NfL در مایع نخاعی شان هستند اما تنها راه تشخیص آن تست دردناک کشیدن مایع نخاعی و آزمایش آن است.

در شیوه جدید محققان توانستند با انجام تست ultrasensitiveمیزان NfL خون را اندازه گیری کنند. در این مطالعه بالغ بر ۵۰۰ نفر از سوئد و انگلستان مورد آزمایش قرار گرفتند.

محققان میزان درستی این تست را ۷۰ درصد اعلام کردند.