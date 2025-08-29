از کووید و پیری زودرس رگ های خونی تا ارتباط استامینوفن با اوتیسم

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
تحرک داشتن میتواند روند پیشروی پارکینسون را کُند نماید
یک مطالعه جدید میگوید فعال ماندن و تحرک داشتن ممکن است تغییرات مغزی مرتبط با بیماری پارکینسون را کُند کند.
استامینوفن با اوتیسم / اختلال بیش فعالی مرتبط است
بررسی جدید شواهد نشان میدهد که مصرف استامینوفن در دوران بارداری ممکن است خطر ابتلای کودک به اوتیسم یا اختلال بیش فعالی را افزایش دهد.
آفتکشها با اختلال در رشد مغز کودکان مرتبط هستند
یک مطالعه جدید نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض یک آفتکش رایج در دوران بارداری میتواند رشد مغز و عملکرد حرکتی کودکان را در سالهای آینده مختل کند.
کووید میتواند موجب پیری زودرس رگهای خونی شود
یک مطالعه جدید نشان میدهد که به نظر میرسد عفونت کووید ۱۹ باعث پیری زودرس رگهای خونی در زنان میشود و به طور بالقوه خطر ابتلاء به بیماری قلبی را در آنها افزایش میدهد.
نظر شما