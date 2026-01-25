طرح جامع فاضلاب اهواز ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر علیدادی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان بیان کرد: شهرهای دشت آزادگان، شادگان، ماهشهر، بندر امام و اهواز از هسته بارش تاثیر پذیرفتند؛ در آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و شادگان مسأله مدیریت شد و مشکلی وجود نداشت.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان گفت: ایستگاه ها تقویت شده بود و به جز بندر امام و ماهشهر قطعی برق کمی را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در ماهشهر دو منطقه دچار آبگرفتگی شده بود که تا صبح برطرف شد، تصریح کرد: در بندرامام شرایط بحرانی تر بود و تاکنون تنها محدوده میدان صد دستگاه آبگرفتگی دارد که اعلام شده تا چهار ساعت آینده برطرف خواهد شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با تاکید بر اینکه اگر شبکه فاضلاب صد درصد پیشرفت کند ظرفیت ۵۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز را دارد، افزود: در حال حاضر طرح جامع فاضلاب ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مساحت اهواز ۲۲ هزار هکتار است و از بامداد امروز ۵۲ میلیمتر بارندگی داشتیم که حدود ۱.۲ میلیون متر مکعب آب جمع شده است.

علیدادی اظهار کرد: تمام ایستگاه ها را تقویت کرده ایم و در شرایط نرمال هر ایستگاه دو پمپ استفاده می شود اما برای این شرایط هر ایستگاه ۹ پمپ مستقر کرده ایم.

وی با بیان اینکه در بارندگی ۱۶۰ ایستگاه و ۳۶۴ عدد پمپ کار می کرد، عنوان کرد: تاکنون هیچ‌گونه گزارش سوختگی یا از مدار خارج شدن دریافت نکرده ایم البته حدود ۳ تا ۵ صبح تعدادی ایستگاه های اصلی دچار ناپایداری شدند.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان تصریح کرد: آبگرفتگی بیشتر در خیابان های اصلی، بلوارها و میادین صورت گرفت که شبکه فاضلاب در این مسیرها کارایی ندارد اما تخلیه با ظرفیت کامل در حال انجام است.

به گفته علیدادی، شبکه فاضلاب در سال های گذشته بالای ۲۰ میلیمتر آستانه تحمل بود و اکنون ۵۱ میلی متر گنجایش داشته است.

وی گفت: پس از بارندگی نهایت تا مدت پنج ساعت باید بتوانیم آب را در مناطق مختلف تخلیه کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان با اعلام اینکه ورود آب به منازل به عنوان خط قرمز تعریف شده بود، تاکید کرد: همه تجهیزات در این راستا بسیج شدند و تنها چند نقطه بندر امام ورود آب به منازل را شاهد بودیم که تیم ها بسیج و آب تخلیه شد.

علیدادی گفت: برنامه ریزی شده شبکه فاضلاب نه تنها حین بارندگی، بلکه پس از آن تخلیه را انجام دهد.

وی تاکید کرد: تاسیسات و تجهیزات آبفا قدیمی است به همین منظور دستگاه های معین در نظر گرفته شده و انتظار می رود پای کار بیایند.

حسین عبیداوی مدیرعامل آبفا اهواز در ادامه بیان کرد: تعامل بسیار خوبی بین آبفا و شهرداری وجود دارد و خود را جدا از هم نمی دانیم به همین منظور جلسات متعددی نیز برگزار شده است.

وی تاکید کرد: فاضلاب اهواز برای دفع کاربری هایی که مشترک هستند در نظر گرفته شده و گنجایش این حجم بارندگی را ندارد.

مدیرعامل آبفا اهواز با بیان اینکه بکارگیری همه تجهیزات را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: قول می دهیم تا امشب با کمک شهرداری نهایت تا پنج یا ۶ ساعت آینده رفع آبگرفتگی صورت گیرد.

عبیداوی با اعلام اینکه بیشترین آبگرفتگی در منطقه ۶ اهواز بوده است ، اظهار کرد: در حمیدیه و باوی مشکل آبگرفتگی وجود نداشت؛ در کوت عبدالله نیز به دلیل هماهنگی صورت گرفته، لایروبی و نصب پمپ و دیزل ژنراتور نسبت به دوره های قبل آبگرفتگی کمتری را شاهد بودیم.