به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مراسم افتتاحیۀ این همایش غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فتح‌الله مجتبائی، عضو پیوستۀ فرهنگستان، کریستوف ورنر، استاد دانشگاه ماربورگ، اوا اورتمان، استاد دانشگاه بن، و محمدرضا نصیری، عضو وابسته و مدیر گروه شبه‌قارّۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.

همایش بین‌المللی مطالعات شبه‌قارّه بر پایۀ محورهایی همچون زبان و ادب فارسی در شبه‌قارّه، مطالعات ترجمه، تاریخ‌نگاری، زبان‌شناسی، تذکره‌نویسی، نسخه‌شناسی و سندپژوهی و تاریخ چاپ، تاریخ علم، عرفان و تصوف، و تاریخ هنر یکشنبه اول اسفند در تالار دکتر شهیدیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانۀ ملی، برگزار می‌شود.