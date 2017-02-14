وضعیت هرمزگان از نظر فقر نسبت به سایر استانها مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد هرمزگان، علی الهیاری گفت: در مجموعه امداد فقری ، تولید نمی شود ولی وضعیت استان از نظر فقر نسبت به سایر استان ها وضعیت خوبی نیست ، فقر هرمزگان نیاز به حضور جدی تر دارد.

وی با بیان اینکه ایتام هرمزگان هشت هزار نفر است، افزود : قطب تجارت کشور هستیم در عین حال فقرایی داریم که زیبنده استان نیست هرمزگان دروازه تجارت کشور است ولی افراد مستحق زیاد داریم که نیازمند کمک هستند.

علی الهیاری تصریح کرد : مزیت استان هرمزگان در عدم تجارت است ۸ درصد جمعیت استان تحت حمایت امداد هستند که عدد بالایی است نسبت به میانگین کشور که ۵ درصد است، فقر استان پیچیده است و هرچه تلاش می کنیم باز ورودی فقر زیاد می شود و این مشارکت عمومی است که می تواند فقر در استان را کاهش دهد.

مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان ادامه داد: بیش از ۵۳ هزار خانوار از خدمات کمیته امداد هرمزگان بهره مند هستند که امیدواریم با مشارکت خیران و اقدامات موثر با توانمندسازی بتوانیم مشکلات و موانع را رفع و موجبات ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف فراهم کنیم.

الهیاری خاطرنشان کرد: در راستای توانمند سازی اقتصادی مشاغل ایجاد شده ، ۶۲۸ شغل در زمینه صیادی و هفت هزار مورد نیز مربوط به کسب وکارو مغازه داری بوده است.