اختتامیه اولین دوره جایزه ابوالحسن نجفی این هفته برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، مراسم اختتامیه اولین دوره جایزه و نشان ابوالحسن نجفی روز سه شنبه ۳ اسفند در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
استاد ابوالحسن نجفی از ستارگان درخشان فرهنگ و ادب معاصر بود که در شش دهه گذشته آثار و خدمات ارزشمندی در حوزه ترجمه، ویرایش و پژوهش از خود به یادگار گذاشت. دقت و وسواس او در ترجمه و تحقیق زبانزد اهل فرهنگ است.
نجفی با تالیف آثاری چون وظیفه ادبیات، غلط ننویسیم، مبانی زبانشناسی، فرهنگ فارسی عامیانه و چند کتاب درباره وزن شعر فارسی و با ترجمه نزدیک به بیست کتاب و با کشف و راهنمایی نویسندگان، خدمات فراوانی به زبان و ادب فارسی و معرفی ادبیات فرانسه به ایران کرده است. پاسداشت مقام علمی نجفی و بهرهمندی از شیوه علمی و فرهنگی او باب جدیدی برای نسل جوان در انتخاب آثار برای ترجمه و تحقیق در افق توانمندیهای زبان و ادب فارسی و توجه به درستاندیشی و درستنویسی خواهد گشود که اگر به خوبی تبیین شود میتواند بسیاری از گرههای زبانی و ادبی و فرهنگی ما را باز بنماید.
مرکز فرهنگی شهر کتاب از سال جاری و به منظور یاد و بزرگداشت مقام علمی او، نشان ابوالحسن نجفی را به ترجمه برگزیده رمان و داستان کوتاه سال اهدا میکند.
مراسم اختتامیه اولین دور این جایزه روز سهشنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
نظر شما