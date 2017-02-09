«ترامپ» به رئیس جمهور چین نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به همتای چینی خود گفت خواستار همکاری با وی برای ایجاد روابط سازنده ای که به نفع هر دو کشور باشد، است.

وی در این نامه با تشکر از پیام تبریک رئیس جمهور چین به مناسب به قدرت رسیدنش در کاخ سفید، برای رئیس جمهور و مردم چین آرزوی سالی جدید خوبی را کرده است.

ارسال نامه از سوی ترامپ به همتای چینی خود در حالی صورت می گیرد که تنشها بین واشنگتن و پکن بر سر برخی اظهارات ضد چینی دونالد ترامپ ادامه دارد.

به دنبال اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، او بارها در مصاحبه ها و همچنین توئیتهایش دولت چین را به خاطر «عدم کمک» در قضیه کره شمالی خطاب قرار داده و همچنین سیاستهای اقتصادی پکن را به باد انتقاد گرفته است.

وی حتی سیاست اعلامی و عملی آمریکا در چهل سال گذشته در عدم برقراری ارتباط مستقیم با تایوان و در واقع سیاست «چین واحد» را زیر سوال برده است.