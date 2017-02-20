مساله فلسطین نماد «وحدت و عزت جهان اسلام» است

نوذر شفیعی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیرامون اهمیت برگزاری «ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین» که در روزهای سوم و چهارم اسفندماه در تهران برگزار می‌شود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئله فلسطین جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و این مسئله با تغییر دولت‌ها، تغییر پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: اینکه چرا مسئله فلسطین جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران است، یکی به این دلیل است که سیاست خارجی ایران یک وجه دینی دارد که بر اساس این نمی‌پذیرد که سرزمین‌های مسلمانان توسط دیگران غصب شود. از طرفی دیگر از دید ایران، تأکید ایران را داریم که می‌گوید مسئله فلسطین می‌تواند عاملی برای وحدت جهان اسلام باشد؛ یعنی تمامی کشورهای اسلامی باید نسبت به موضوع فلسطین حساس باشند که متأسفانه برخی از آنها این‌طور نیستند. همچنین حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت هم بخشی از سیاست خارجی ایران است که این نیز دلیل دیگری بر حمایت ایران از مساله فلسطین و اولویت دار بودن آن در سیاست خارجی جهوری اسلامی ایران است.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران بر اساس پایه‌های ثابت سیاست خارجی خود در مسئله فلسطین پیش می‌رود، افزود: این حرکت ایران می‌تواند در جایی استراتژیک و در جایی دیگر تاکتیکی باشد.

شفیعی تصریح کرد: این قبیل حمایت‌هایی که ایران از گروه‌های مقاومت فلسطینی و بخصوص حماس انجام می‌دهد، می‌تواند چانه‌زنی این گروه‌ها را در مذاکرات سیاسی بالا ببرد؛ البته شاید این دو مسئله در ظاهر ارتباط مستقیمی نداشته باشد، اما عملاً بر روی یکدیگر تأثیرگذار هستند.

کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل اظهار داشت: مسئله فلسطین و قدس باید زنده نگه داشته شود، چرا که مسئله فلسطین یک نمادی از وحدت دنیای اسلام و عزت اسلام است و اگر این نماد خدشه‌دار شود، به عنوان یک نقطه کور تاریک در تاریخ تحولات جهان اسلام باقی می‌ماند.