به گزارش خبرنگار مهر، گزیده‌ای از داستان‌های کوتاه شیوا مقانلو در قالب کتابی با عنوان «an estern dream» به زبان انگلیسی ترجمه و از سوی انتشارات شمع و مه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب لندن رونمایی خواهد شد.

داستان‌های این کتاب به انتخاب نویسنده و افشین شحنه‌تبار گزینش شده و ترجمه آن‌ها را نیز شیما الهی انجام داده است. همچنین مایکل مک اروین ویرایش این ترجمه را انجام داده است.

شخصیت‌های داستان‌های این مجموعه اکثرا زن هستند اما این اتفاق به آنچه در معنای رایج داستان‌نویسی به زنانه‌نویسی مشهور رایج است، منتهی نشده است. زنان در داستان‌های مقانلو در این کتاب مستقل بوده و خودشان تصمیم می‌گیرند حتا اگر در نهایت به نفعشان نباشد. به عبارت دیگر تصویر زن در این کتاب تصویر کلیشه‌ای رایج نسبت به مردها و شرایط اجتماعی نیست، گرچه در آن‌ها مردها و شرایط اجتماعی با ریزبینی نقد میشوند اما نویسنده به دنبال محکومیت آن‌ها نیست.

همچنین داستان‌های این مجموعه دارای بازی‌های بینامتنی با تاریخ و اسطوره و هنر هستند و ردپای افسانه‌های قدیمی در آنها پیداست با این حال این آثار برداشت جدیدی از تاریخ دارند و به نوعی تاریخ را از نو روایت می‌کنند.

همچنین زبان در این قصه‌ها اهمیت زیاد دارد و داستان‌ها با بازی‌ها و ابهام‌های زبانی جلو می‌روند. در عین حال داستان‌های این مجموعه حتی زمانی که از تنش‌های عصبی یا مشکالات شخصی می‌گویند فضایشان سرد نبوده و حال و هوای گرمی دارند در عیم حال که همه آن‌ها رمز و رازی درونی دارند.

این کتاب با طراحی جلد پژمان رحیمی زاده از سوی انتشارات شمع و مه در دست انتشار قرار داد و در نمایشگاه کتاب لندن که از ۲۴ اسفند ماه سال جاری برپا می‌شود با حضور نویسنده رونمایی خواهد شد.

یادآوری می‌شود شیوا مقانلو نویسنده، مترجم و منقد ادبی و سینمایی در مقام نویسنده، خالق آثاری چون کتاب هول، دود مقدس و آنها کم از ماهی‌ها نداشتند به شمار می‌رود.