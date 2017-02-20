رئیس سازمان میراث فرهنگی به استان سمنان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، حسین خواجه بیدختی درباره این سفر توضیح داد: زهرا احمدی پور به اتفاق هیئت همراه، فردا سه شنبه سوم اسفند ماه میهمان استان سمنان خواهد بود.

وی افزود: با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در استان سمنان، مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با گردشگری بررسی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان سمنان گفت: بازدید از بازارچه در حال ساخت صنایع دستی سمنان، بازدید از بافت تاریخی شهر از جمله مسجد امام، مسجد جامع، بازار، خانه طاهریان، امام زاده یحیی(ع) و... از جمله برنامه های بخش صبح سفر یک‌روزه احمدی پور به استان سمنان است.

بیدختی بیان داشت: دیدار با سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهاد، فعالان حوزه صنعت گردشگری و حضور درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های سفر احمدی پور به استان سمنان است.

استان سمنان دارای بیش از یک هزار و ۱۴۷ اثر تاریخی شناسایی شده است و تا کنون ۷۱۸ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی این استان به ثبت ملی رسیده است.