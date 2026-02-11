طاهری: ۸۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان کرمانشاهی اهدا شد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع گسترده جهیزیه میان نوعروسان تحت حمایت این نهاد در سطح استان کرمانشاه خبر داد.

طاهری ضمن تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر و چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و همچنین قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: به مناسبت این ایام فرخنده، تاکنون ۸۰۰ سری جهیزیه بین نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در سطح استان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با اشاره به استمرار برنامه‌های حمایتی این نهاد در حوزه ازدواج جوانان افزود: امروز نیز با حضور مدیران ارشد استان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، فرمانده ناحیه بسیج و به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۴۱ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان سرپل‌ذهاب اهدا شد.

طاهری با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج آسان، به‌هنگام و پایدار تصریح کرد: حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده یکی از اولویت‌های مهم کمیته امداد است و در همین راستا برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال، جهیزیه تمامی زوج‌های تحت حمایت این نهاد تأمین و تقدیم آنان شود.

وی ادامه داد: تأمین جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت، علاوه بر کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، زمینه آغاز زندگی مشترک با آرامش و امید بیشتر را فراهم می‌کند و این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی کمیته امداد با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و خیران در اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی به جامعه هدف دارد و این هم‌افزایی موجب شده است برنامه‌های حمایتی در دهه فجر با گستردگی بیشتری اجرا شود.