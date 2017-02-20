نیروگاه بخار ۱۴۰۰مگاواتی سیریک ظرف ۴۴ماه آینده وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب بعدازظهر دوشنبه در مراسم آیین آغاز عملیات اجرایی نیروگاه بخار ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک با بیان اینکه شرکت مهندسی تکنوپروم اکسپورت روسیه با عنوان پیمانکار نیروگاه و پست فشار قوی GIS بلافصل آن با همکاری پیمانکاران و سازندگان ایرانی راه‌اندازی می‌شود، بیان داشت: این نیروگاه بخاری در جنوب شرقی هرمزگان در ساختگاهی به مساحت ۱۹۹ هکتار راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته وی، این نیروگاه بخاری در چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی با راندمان حدود ۴۵ درصد، ۱۴۰۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد که از نظر فناوری از نوع پیشرفته و بویلر آن فوق بحرانی است.

وی با اشاره به تامین مالی این پروژه، گفت: تامین مالی این پروژه از محل تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی دولت روسیه به دولت ایران صورت می‌گیرد.

طرزطلب ادامه داد: تامین آب مورد نیاز نیروگاه از دریا صورت گرفته و برای تامین آب شیرین مصرفی نیروگاه نیز ساخت آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در ساعت مدنظر قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی مدت زمان کل قرارداد را ۵۵ ماه پیش‌بینی کرد و گفت: سنکرون اولین واحد نیروگاهی با شبکه برق کشور ۴۴ماه پس از شروع قرارداد در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین آب شرب مردم بندرعباس و منطقه، آب‌شیرین‌کن جدیدی به ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در روز با استفاده از دود خارجی این نیروگاه احداث خواهد شد که قطعا این کار می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش راندمان نیروگاه نیز داشته باشد.