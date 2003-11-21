راهپيمايان روز قدس خواستار نابودي رژيم صهيونيستي شدند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، همراه با مردم ايران اسلامي ، مسلمانان سراسر دنيا نيز امروز براي گراميداشت روز قدس كه بر پايه طرح ماندگار امام راحل نامگذاري شده است براي حمايت از مردم مظلوم فلسطين راهپيمايي كردند.



مردم تهران نيز در خيابان‌ هاي منتهي به دانشگاه تهران، محل برگزاري نماز جمعه روز قدس كه به امامت هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد با حضور انبوه خود راهپيمايي كردند و پس از آن به اقامه نماز پرداختند.





حضور پرتعداد نمازگزاران به حدي بود كه تمامي خيابان‌ هاي منتهي به دانشگاه تهران انبوه جمعيت روزه دار را در خود جاي داده بود.

در اين راهپيمايي عظيم حضور چشمگير دانش آموزان و دانشجويان بسيجي جالب توجه بود بطوريكه برخي از آنان با پوشيدن كفن و سردادن شعارهايي، آمادگي خود را براي شهادت اعلام كرده و خشمشان را نسبت به رژيم صهيونيستي نشان دادند.





راهپيمايان روز قدس با به آتش كشيدن آدمكهاي بوش، شارون و همچنين پرچم‌ هاي اسرائيل و آمريكا نفرت خود را از استكبار جهاني و تروريسم دولتي نشان دادند.

گروهي از مردم نيز با حمل كردن پرچم طويل فلسطين و همچنين پلاكاردهايي با شعارهاي اسراييل بايد از بين برود، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر آمريكا توجه همگان را به خود جلب كرده بودند.





راهپيمايان روز قدس با سر دادن شعارهايي نظير ، الله اكبر - مرگ بر اسرائيل - مرگ بر آمريكا- شارون جنايت مي‌كند، بوش حمايت مي‌كند - شعار هر بسيجي، مرگ بر آمريكا- شعار هر بسيجي، مرگ بر اسرائيل - شعار رهبر ما، مرگ بر اسرائيل -شعار مجلس ما، مرگ بر اسرائيل - شعار هر ارتشي، مرگ بر اسرائيل - ما اهل كوفه نيستيم، علي تنها بماند - يا ايها المسلمون، اتحدوا، اتحدوا - شهيد انتفاضه، شهيد ملت ماست - تا خون در رگ ماست، اسرائيل دشمن ماست انزجار خود از رژيم صهيونيستي را نشان دادند.





بر اساس اين گزارش م ردم مومن و مسلمان ميهن اسلامي با سر دادن فرياد آزادي قدس و آزادي اولين قبل ه مسلمانان حمايت خود را از ملت فلسطين اعلام كردند و با فريادهاي خود نشان د ادند كه از انتفاضه فلسطين حمايت مي‌ كنند و حمايت خواهند كرد.

كودكان با بر تن كردن تن‌ پوشهايي كه بر روي آنه ا نوشته شده فلسطين پاره تن من است حمايت خود را از كودكان آواره فلسطين اعلا م و با آنها همدردي كردند.





