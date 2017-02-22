ساخت آزادراه در دولت یازدهم کاهش یافت/ روند توسعه راهها کُند شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد که سرعت ساخت، توسعه و نگهداری راهها طی سه سال گذشته کند شده است.

این در حالی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه در جلسه استیضاح خود در صحن علنی مجلس، آماری ارائه و عنوان کرد که ساخت و توسعه راهها طی سه سال اخیر با رشد روبرو بوده است.

آخوندی در جلسه استیضاح گفت: طی سه سال گذشته ۵ هزار و۳۵۰ کیلومتر جاده به راههای کشور اضافه شده است اما در ۳ سال مشابه آن که در دولت گذشته بوده است تنها ۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه ساخته شده است؛ در این میان روکش ۷ هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه طی ۳ سال گذشته نوسازی شده در حالی که تنها ۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از بزرگراه ها و آزادراه های کشور در ۳ سال مشابه آن در دولت دهم نوسازی شده است.

آمار دیگری که وزیر راه بر آن تاکید داشت روکش ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از آزادراه های اصلی کشور طی۳ سال گذشته بوده که به گفته آخوندی، این رقم در ۳ سال پیش از آن ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر بوده است؛ به گفته او، عملکرد وزارت راه در حوزه ساخت آزاد راه، بزرگراه و ... نسبت به دولت قبل رشد داشته است.

این سخنان در حالی است که نگاهی به آمار سازمان راهداری درزمینه ساخت راه ها خلاف این موضوع را نشان می دهد.

در این ارتباط، میثم لاجوردی، کارشناس حوزه حمل و نقل به خبرنگار مهر گفت: آمار حاکی از آن است که در ۴ ساله دوم دولت قبل ۴۳۳ کیلومتر آزاد راه به طول آزادراه های کشور افزوده شد بطوری که بصورت میانگین سالیانه با رشد ۶ درصدی همراه بوده است در حالی که در سال ۹۳ و ۹۴ روند رشد ساخت آزادراه با کاهش ۲ درصدی روبرو شده و تا پایان سال ۹۳ تنها ۱۹۸ کیلومتر آزاد راه احداث شده و درسال ۹۴ هم این رقم بدون هیچ افزایشی ثابت مانده است.

روند ساخت آزادراه طی۸ سال اخیر

او اظهار کرد: در احداث بزرگراه ها هم، در حالی که ساخت بزرگراه از رشد سالیانه ۱۲ درصد برخوردار بود، این نرخ رشد در دولت یازدهم به ۵ درصد کاهش یافت که نمودار زیر به خوبی حاکی از این موضوع است.

روند ساخت بزرگراه طی ۸سال اخیر

عملکرد وزارت راه طی سه سال اخیر در احداث راه روستایی هم، نه تنها موجب افزایش سرعت توسعه راه روستایی نشده بلکه با کوتاهی در امر تعمیر و نگهداری از این راه ها بخشی از سرمایه های ملی را نیز از بین رفته است.

روند ساخت و توسعه راه روستایی طی ۸سال اخیر