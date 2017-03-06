تهران شهر دانش بنیان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در مراسم افتتاحیه شبکه نوآوری تهران که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: باید بدانیم که نیروی انسانی پایه اقتصاد دانش بنیان است و زیست بوم کشور را باید طوری تغییر دهیم که بفهمیم چگونه از استعدادهای نیروهای انسانی حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه شبکه نوآوری تهران با هدف تاسیس زیست بوم توسعه دهنده توانایی در نوآوری بومی کشور افتتاح شده است، توضیح داد: در حال حاضر به خوبی دانشگاه ها به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده اند و مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیانی در کنار دانشگاه های کشور ایجاد شده و کلونی های جدیدی در شهر به وجود آورده اند که ارتباط مستقیم با توسعه اقتصاد دانش بنیان دارند.

ستاری با بیان اینکه آینده تهران، آینده اقتصاد دانش بنیان است، افزود: باید اثبات کنیم که در کنار مراکز تجاری و تفریحی محلی برای حضور شرکت های دانش بنیان ایجاد شود که شهر را به سمت دانش بنیان شدن هدایت کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در شبکه نوآوری تهران امکانات زیادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان زیرساخت فیزیکی ندارند و تنها دارایی آنها دانششان است که باعث بزرگ شدنشان شده است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم تهران به طرف شهر دانش بنیان حرکت کند، بیان کرد: در حال حاضر از ۳ هزار شرکت، ۵۰ الی ۶۰ درصد آنها در استان تهران هستند و این نشان می دهد که این شهر پتانسیل خوبی دارد تا به سمت شهر دانش بنیان حرکت کند.

به گفته ستاری، شرکت ها ارزش نوآوری بالایی دارند و می توانند اشتغال زایی فراوانی داشته باشند اگر شبکه نوآوری به درستی توسعه یابد قابل گسترش خواهد بود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: پیام ما در شبکه نوآوری این است که تهران به شهر دانش بنیان تبدیل شود.