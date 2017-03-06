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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

استاندار بوشهر تاکید کرد؛

لزوم ساماندهی فعالیت دستفروش‌ها در بوشهر

لزوم ساماندهی فعالیت دستفروش‌ها در بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: ساماندهی فعالیت دستفروش‌ها در بوشهر ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر قیمت و کیفیت کالاها در ایام نوروز اظهار داشت: نظارت گروه‌های بازرسی با جدیت دنبال شود و رسیدگی به پرونده‌های تخلف توسط تعزیرات که ۴۸ ساعته هم شده در کاهش تخلفات موثر خواهد بود.

وی بیان داشت: با توجه به درخواست تعاون روستایی، مجوز لازم به تعاون روستایی برای عرضه محصولات در مراکز تعیین شده صادر شود و تاجایی که ممکن است از شبکه‌های موجود در بازار برای توزیع میوه استفاده شود.

استاندار بوشهر بر ساماندهی دستفروش‌ها در شهر بوشهر تاکید کرد و افزود: نظارت و ساماندهی دستفروش‌ها وظیفه شهرداری است و اتاق اصناف بوشهر پیشنهادات خود در این ارتباط را بدهد تا شاهد بی نظمی در شهر نباشیم.

سالاری گفت: با توجه به فعالیت تعاونی سازمان‌ها و ادارات دولتی، نمی‌خواهیم رقیبی برای بازار باشند بلکه باید محصولات عرضه شده در تعاونی ها برای کارکنان دستگاه های اجرایی باشد و نباید بخشی از بابزار تلقی شوند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه عرضه غرفه در دهکده گردشگری بوشهر باید تابع مقررات باشد، خاطرنشان کرد: تا جایی که امکان داشته باشد باید غرفه ها به افراد بومی استان واگذار شود.

وی بیان داشت: در غرفه‌های گلی که در دهکده گردشگری ایجاد خواهد شد صنایع تولیدی شهرستان‌های مختلف استان عرضه خواهد شد.

کد مطلب 3924958

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