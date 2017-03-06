به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر قیمت و کیفیت کالاها در ایام نوروز اظهار داشت: نظارت گروه‌های بازرسی با جدیت دنبال شود و رسیدگی به پرونده‌های تخلف توسط تعزیرات که ۴۸ ساعته هم شده در کاهش تخلفات موثر خواهد بود.

وی بیان داشت: با توجه به درخواست تعاون روستایی، مجوز لازم به تعاون روستایی برای عرضه محصولات در مراکز تعیین شده صادر شود و تاجایی که ممکن است از شبکه‌های موجود در بازار برای توزیع میوه استفاده شود.

استاندار بوشهر بر ساماندهی دستفروش‌ها در شهر بوشهر تاکید کرد و افزود: نظارت و ساماندهی دستفروش‌ها وظیفه شهرداری است و اتاق اصناف بوشهر پیشنهادات خود در این ارتباط را بدهد تا شاهد بی نظمی در شهر نباشیم.

سالاری گفت: با توجه به فعالیت تعاونی سازمان‌ها و ادارات دولتی، نمی‌خواهیم رقیبی برای بازار باشند بلکه باید محصولات عرضه شده در تعاونی ها برای کارکنان دستگاه های اجرایی باشد و نباید بخشی از بابزار تلقی شوند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه عرضه غرفه در دهکده گردشگری بوشهر باید تابع مقررات باشد، خاطرنشان کرد: تا جایی که امکان داشته باشد باید غرفه ها به افراد بومی استان واگذار شود.

وی بیان داشت: در غرفه‌های گلی که در دهکده گردشگری ایجاد خواهد شد صنایع تولیدی شهرستان‌های مختلف استان عرضه خواهد شد.