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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۹

در پی اعتراض پکن؛

وزارت خارجه آمریکا: «تاد» تهدیدی علیه چین نیست

وزارت خارجه آمریکا: «تاد» تهدیدی علیه چین نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درپی اعتراض پکن به نصب سامانه ضد موشک تاد گفت که قصد واشنگتن از نصب این سامانه اعمال فشار و تهدید علیه پکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا همزمان با آغاز فرایند استقرار سامانه ضد موشک تاد، بار دیگر تاکید کرد که هدف اصلی اتخاذ اقدامات دفاعی علیه تهدید های کره شمالی است و نصب سامانه هیچ تهدیدی برای پکن محسوب نمی شود.

در همین راستا، «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: آمریکا در اظهارات خود به صراحت اعلام کرده که سامانه تاد تهدیدی علیه چین یا هر کشور دیگری در منطقه (آسیا-پاسیفیک) نیست.

گفتنی است که آمریکا دیروز سه شنبه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر پیونگ یانگ، اولین قطعات سامانه تاد را با قابلیت رهگیری و هدف گیری موشک های دور برد به کره جنوبی تحویل داد حال آنکه چین این اقدام را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود تلقی می کند.

کره شمالی دوشنبه گذشته، ۴ فروند موشک بالستیک با برد حدود یک هزار کیلومتر را به سمت دریای ژاپن شلیک کرد.

در واکنش به این اقدام، شورای امنیت از اعضای خود خواست تا امروز چهارشنبه در جلسه ای اضطراری با هدف تشدید اقدامات بازدارنده علیه پیونگ یانگ شرکت کنند.

این شورا همچنین با صدور بیانیه ای، آزمایش اخیر کره شمالی را محکوم و آن را عاملی محرک برای آغاز رقابت تسلیحاتی در سطح منطقه آسیا- پاسیفیک اعلام کرد.

کد مطلب 3926605
مریم خرمایی

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