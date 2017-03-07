عزت و کرامت حجاج حفظ شود به عربستان اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه نهمین جشنواره رسانه های دیجیتال در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره فضای مجازی گفت: با توجه به موضوع صیانت و مدیریت فضای مجازی، ما در وزارت ارشاد مسؤولیت ثبت‌نام و شناسنامه‌دار کردن سایت‌ها و کانال‌های خبری را بر عهده گرفته‌ایم.

وی در ادامه گفت: فراخوانی هم برای ثبت‌نام این طرح، اعلام شد که در مرحله اول تمامی کانال‌های تلگرامی دارای بالای ۵ هزار دنبال‌کننده، شرکت کنند. از این فراخوان استقبال شد و ۴ هزار نفر در این زمینه ثبت نام کردند. تولید محتوای سالم برای مردم و مخاطبان، مساله مهمی در حوزه صیانت از فضای مجازی است.

صالحی امیری در پاسخ به سوال دیگری درباره مسائل بین ایران و عربستان در حوزه حج گفت: ما شروطمان را به عربستان اعلام کرده ایم و در صورتی که این کشور شروط ما را رعایت نکند، باید پاسخگوی جهان اسلام باشد. براساس نامه ای که وزیر حج عربستان برای من نوشته، ۵ نفر از مسئولان سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری برای مذاکره در این باره به عربستان اعزام شدند.

وزیر ارشاد ادامه داد: شرایط مورد نظر ایران، در ادامه و طی ۳ دوره مذاکره ای که انجام شد، به مسئولان عربستانی اعلام شد؛ از جمله حفظ عزت، کرامت و امنیت حاجیان کشورمان. در این مذاکرات، روی برخی موارد توافق شد و درباره موارد دیگر نیز هنوز مذاکره ادامه دارد که نتیجه اش پس از پایان مذاکرات اعلام می شود. به طور کلی سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، اعزام حجاج به حج به صورت عزتمندانه است.

وی در پایان سخنانش در جمع خبرنگاران گفت: اگر اطمینان حاصل کنیم که عزت و کرامت حجاج ایرانی حفظ می شود، اعزام آن ها به عربستان انجام خواهد شد. اما اگر شرایطمان پذیرفته نشود، عربستان باید پاسخگوی جهان اسلام باشد.