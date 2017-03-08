به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری جمهوری؛ سورنا ستاری، در بازدید از مرکز رشد و نوآوری سازمان بسیج علمی، پژوهش و فناوری بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های علوم انسانی در ایجاد کسب و کارهای فناورانه و نوپا گفت: علوم انسانی دارای نقشی مهم و کلیدی و ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای ایجاد ارزش افزوده است که در قالب کسب و کار فناور با تکیه به نوآوری‌های جوانان خلاق این حوزه، شکوفا می‌شود.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر سهم کسب و کارهای فناورانه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: نقش تولید محتوا در استارت‌آپ‌های حوزه IT به بیش از ۸۰درصد افزایش یافته است و این محتوا با ورود عرصه تجاری و بدل شدن به محصولی اثرگذار، کاربردی می‌شود و به زندگی مردم رسوخ پیدا می‌کند.

اجرایی سازی تفاهم نامه همکاری معاونت علمی و فناوری و بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

در ادامه حسین قدیانی رئیس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور در خصوص نحوه تعامل و اجرایی سازی توافقنامه منعقدشده، بحث و بررسی کرد.

این توافق نامه در چهار بخش «طراحی، راه اندازی و اجرایی سازی ساختارهای توسعه ای در حوزه علم و فناوری»، «برنامه های مشترک در حوزه های ترویج، گفتمان سازی و توسعه فناوری ها»، «استفاده از ظرفیت های سازمان بسیج علمی در حوزه طرح های دانش بنیان» پیگیری و انجام خواهد شد.

براساس بخش های این توافق نامه؛ «راه اندازی مراکز نوآوری ملی و استانی»، «راه اندازی مرکز شتابدهی ملی و استانی»، «راه اندازی مرکز مشاوره توسعه کسب و کارهای دانش بنیان»، «راه اندازی صندوق پژوهش فناوری بسیج»، «ارائه خدمات مشاوره و ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان به ویژه برای بسیجیان» در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین «برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و جهادی مشترک»، «برگزاری نمایشگاه، جشنواره و شناسایی برترین طرح ها و شرکت های دانش بنیان در سطح کشور»، «طراحی و راه اندازی ساختارهای رسانه ای اعم از مجازی و غیرمجازی»، «برگزاری دوره های آموزشی توسعه کسب و کارهای دانش بنیان»، «استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی طرفین جهت فضاسازی و گفتمان سازی کسب و کارهای دانش بنیان به ویژه ظرفیت رسانه ملی» از برنامه هایی است که طبق توافقنامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری پیگیری خواهد شد.

به منظور اجرایی کردن این تفاهم نامه، یک کمیته مشترک راهبردی با عضویت دو نفر از نمایندگان معاونت علمی و فناوری (مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی و پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) و دو نفر از نمایندگان سازمان بسیج علمی (حسین قدیانی رییس سازمان و رسول هادی‌پور مسئول طرح و برنامه سازمان) تشکیل می شود.

این توافقنامه توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و حسین قدیانی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری به امضا رسیده است.

در این مرکز رشد و شتابدهنده، بخش‌های گوناگون در حوزه علوم انسانی و فناوری‌های نرم، زیست‌فناوری، گیاهان دارویی، فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و ایجاد پشتیبان‌ محتوایی و علمی حوزه‌های یاشده مورد بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری قرار گرفت.

در مرکز تحقیقات حوزه علوم انسانی براساس شبکه سازی و ایجاد زیرساخت های محتوایی از طریق شبکه فعالان دانشگاهی فعالیت های دانش بنیان در حوزه علوم انسانی در حال شکل گیری است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی پزشکی، بخش دیگری از این مرکز بود که با رصد و جمع‌آوری داده‌های حوزه زیست‌فناوری، اطلاعات و یافته‌های گسترده و منسجمی را در قالب یک پژوهشکده مجازی به فعالان علمی، پژوهشی و فناوری این حوزه ارائه می‌دهد.

بخش گیاهان دارویی این پژوهشگاه در قالب تی‌هایی از فعالان این حوزه در عرصه‌های تولید علم، پژوهش‌های کاربردی و محصول تلاش می‌کند تا با اقداماتی چون تربیت مربی، جمع‌آوری بانک جامع اطلاعات حوزه گیاهان دارویی و احصای نیازهای حوزه سلامت، زنجیره‌ای از نیازهای علمی این حوزه را به مرحله تولید محصول تجاری برساند.