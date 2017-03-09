به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر پنج شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان با بیان اینکه سن تجرد قطعی برای آقایان ۵۲ سال و برای خانم‌ها ۴۹ سال است، اظهار داشت: یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر ایرانی سنی بیش از سن متعارف ازدواج دارند که ۵۶۰ هزار نفر آقا و مابقی خانم هستند.

وی ادامه داد: ۱۱ میلیون نفر در کشور با شرایط برابر ۵.۵ میلیون نفر خانم و آقا در سن ازدواج قرار دارند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه جوانان هم فرصت و هم تهدید هستند، یادآور شد: این جوانان سرمایه هایی هستند که می توانند در بخش های مختلف به کار گرفته شوند و اگر فرصت بروز و ظهور برای آنها فراهم نشود به تهدید تبدیل خواهند شد.

نادری فر با اشاره به وضعیت همدان در زمینه ازدواج و طلاق، عنوان کرد: رشد طلاق و کاهش ازدواج در همدان کمتر از نیمی از استانهای کشور است هرچند آمار بالای طلاق در استان شایسته نیست.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ رشد طلاق در همدان متوقف شده و در ۱۰ ماهه امسال نیز طلاق نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

نادری فر با بیان اینکه مجمع خیرین ازدواج در تمام شهرستانهای استان همدان فعال است، اظهار داشت: مراکز مشاوره نیز در همدان فعال هستند و در حال حاضر شاهد تعدد مراکز مشاوره در استان هستیم و برنامه ریزی شده تا نظارت بر مراکز متعدد استان همدان وجود داشته باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان اظهار داشت: بنیاد صیانت از خانواده استان همدان مجوز تأسیس دریافت کرده و این بنیاد به تدریج در سراسر استان گسترش خواهد یافت.

وی با تأکید براینکه هیچ ازدواجی در استان صورت نمی گیرد مگر اینکه زوجین در کلاس مهارت های زندگی شرکت کنند، گفت: طی سه ماه اجرای طرح آموزش زوجین پیش از ثبت ازدواج، در دیماه ۶۱۹ زوج، بهمن ماه ۵۰۴ زوج و اسفندماه ۲۹۰ زوج آموزش دیدند.

نادری فر با بیان اینکه در راستای کاهش آمار طلاق، مراکز مشاوره پیش از ازدواج در استان تا پایان فروردین ماه کامل خواهد شد، اظهار داشت: در حوزه پرداخت وام ازدواج، همدان با رشد ۳۶۴ درصدی اعتبارات و رشد ۲۰ درصدی تعداد فقره پراختی روبه رو است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت کارمندان مجرد، عنوان کرد: جهاد دانشگاهی مأموریت پیدا کرده راهکارهای قانونی برای کاهش آمار تجرد کارمندان را بررسی کرده و ارائه دهد.