وام ازدواج از وعده تا واقعیت؛ ۱۰ هزار جوان همدانی در صف دریافت تسهیلات

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: تأخیر در پرداخت وامهای ازدواج این روزها یکی از دغدغههای مهم زوجهای جوان در استان همدان است؛ مسئلهای که کارشناسان معتقدند پرداخت بهموقع این تسهیلات میتواند نقشی جدی در رشد آمار ازدواج، کاهش سن ازدواج و افزایش امید اجتماعی میان جوانان ایفا کند.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از جوانان برای آغاز زندگی مشترک متکی به حمایتهای مالی دولتی هستند، هرگونه وقفه در پرداخت تسهیلات بانکی میتواند مانعی جدی بر سر راه تصمیم به ازدواج باشد. خانوادهها میگویند روند طولانی دریافت وام، بعضاً تا چند ماه، باعث دلسردی جوانان و عقب افتادن مراسم ازدواج شده است.
بر اساس آمار رسمی ثبتاحوال، روند ازدواج در همدان طی سال گذشته رشد اندکی داشته است، اما کارشناسان تأکید میکنند که تداوم این روند مثبت نیازمند تضمین پرداخت سریع و بیوقفه وامهای ازدواج است.
در شرایط اقتصادی فعلی، هزینههای تأمین مسکن، جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج فشار سنگینی بر دوش زوجهای کمدرآمد وارد کرده است و تسهیلات بانکی عملاً نخستین پشتوانه آنان برای شروع زندگی محسوب میشود.
دادههای اقتصادی نشان میدهد استان همدان در ماههای اخیر از نظر میزان پرداخت وام ازدواج عملکردی بهتر از میانگین کشوری داشته است. تا پایان مهرماه، بیش از ۷۶۰۰ فقره وام ازدواج به زوجهای جوان در استان پرداخت شده و این استان با پوشش بیش از ۴۲ درصد متقاضیان، بالاتر از میانگین کشوری یعنی حدود ۳۹ درصد قرار گرفته است.
با وجود این، هنوز بیش از ۱۰ هزار جوان همدانی در صف دریافت تسهیلات هستند؛ عددی که تنها با تسریع عملکرد بانکها و نظارت مستمر بر پرداختها قابل کاهش است.
نقش شبکه بانکی در تحقق سیاستهای جوانی جمعیت
کارشناسان حوزه اجتماعی و اقتصادی تأکید میکنند که پرداخت بهموقع وام ازدواج فقط یک خدمت مالی نیست، بلکه نوعی سیاست جمعیتی و اجتماعی محسوب میشود.
رشد نرخ ازدواج مستقیماً با برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش زاد و ولد و تقویت پایداری خانواده در ارتباط است. هر تأخیری در این حوزه میتواند نرخ ازدواج را در میان گروههای کمدرآمد و روستایی با افت مواجه کند.
به باور کارشناسان، دولت موظف است از طریق وزارت ورزش و جوانان، نهادهای بانکی و کارگروههای مشترک استانی، بر عملکرد بانکها نظارت داشته باشد و شاخص «پرداخت بهموقع» را بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی نظام بانکی لحاظ کند.
پرداخت بهموقع تسهیلات ازدواج در استان همدان نهتنها موجب افزایش ازدواج و کاهش سن ازدواج میشود، بلکه اثر مستقیم بر امید اجتماعی و سرمایه انسانی جوانان دارد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را بدون حمایت مالی ندارند، وام ازدواج باید نه در حد یک وعده تبلیغاتی، بلکه بهعنوان ابزار مؤثر توسعه اجتماعی و جمعیتی استان دیده شود.
با استمرار نظارت استانی، همکاری شبکه بانکی و اجرای دقیق مصوبات ستادهای حمایت از جوانان، میتوان انتظار داشت استان همدان بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در کشور، الگوی موفقی از عملیاتی شدن سیاستهای حمایت از ازدواج جوانان ارائه دهد.
۱۰ هزار جوان همدانی در انتظار وام ازدواج
مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ازدواج استان همدان اظهار کرد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از پنجهزار و ۲۲۴ مورد ازدواج در استان همدان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پنجهزار و ۱۶۳ مورد، رشد ۱.۵ درصدی داشته است.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در میان شهرستانهای استان، بیشترین رشد ازدواج مربوط به شهرستان رزن با افزایش ۱۰ درصدی بوده و کمترین آمار ازدواج در فامنین با کاهش ۹ درصدی ثبت شده است.
چاروسایی خاطرنشان کرد: همچنین در شهرستان همدان، ازدواجهای ثبتشده از دوهزار و ۶۱ مورد در سال گذشته به دوهزار و ۶۹ مورد در سال جاری رسیده که رشد ۰٫۴ درصدی را نشان میدهد.
وی عنوان کرد: در زمینه طلاق، طی ششماهه نخست امسال هزار و ۸۳۲ مورد طلاق در استان همدان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با هزار و ۷۶۲ مورد، افزایش ۴ درصدی را نشان میدهد.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: کمترین آمار طلاق مربوط به شهرستانهای فامنین و رزن بوده که بهترتیب با کاهش ۲۷ و ۲۷٫۳ درصدی همراه بودهاند، در حالیکه شهرستان اسدآباد با رشد ۴۶٫۵ درصدی بیشترین طلاق را در استان داشته است.
چاروسایی خاطرنشان کرد: در مجموع، آمار طلاق در استان همدان نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته اما شهرستانهایی چون درگزین، فامنین و رزن عملکرد مطلوبی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشتهاند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در حوزه ازدواج و خانواده افزود: بیش از ۲۰ دستگاه در حوزه طلاق و ۲۳ دستگاه در حوزه ازدواج عضو «ستاد ساماندهی امور جوانان» هستند و ظرفیت بالایی برای مداخله و برنامهریزی مشترک جهت بهبود وضعیت اجتماعی دارند.
بیش از ششهزار جوان همدانی در ۵۰۰ کارگاه آموزشی ازدواج شرکت میکنند
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵ مرکز مشاوره خانواده دارای مجوز در سطح استان همدان فعال هستند و ادارهکل با بازدیدهای دورهای، نظرسنجی از مراجعان و ارزیابی عملکرد این مراکز بهدنبال ارتقای کیفیت خدمات روانشناختی و مشاورهای است.
چاروسایی خاطرنشان کرد: از آذرماه سال جاری طرح برگزاری کارگاههای آموزش ازدواج در استان آغاز میشود و بیش از ششهزار جوان همدانی در قالب ۵۰۰ کارگاه آموزشی رایگان تحت آموزش قرار میگیرند.
وی افزود: این دورهها شامل مشاورههای پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج است و از هفته آینده در سراسر استان برگزار خواهد شد.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان تصریح کرد: جوانان علاقهمند میتوانند با مراجعه به مراکز مشاوره یا ادارات ورزش و جوانان شهرستانها از زمان و مکان برگزاری این کلاسها مطلع و ثبتنام کنند.
وی افزود: این کارگاهها با حضور اساتید مجرب برگزار میشود و هدف، تقویت مهارتهای ارتباطی و تحکیم بنیان خانواده در میان جوانان است.
بیش از ۷۶۷۰ فقره وام ازدواج تا پایان آبان پرداخت شد
چاروسایی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در خصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، از حمایتها و پیگیریهای استاندار، معاون اقتصادی استاندار و بهویژه نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بهخصوص حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صمیمانه قدردانی میکنم.
وی افزود: بر اساس آمار تا پایان آبانماه سال جاری، در استان همدان بیش از ۷۶۷۰ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۲۵ همت پرداخت شده و ۱۰۳۶۰ نفر در صف دریافت تسهیلات قرار دارند.
چاروسایی عنوان کرد: این آمار نسبت به شهریورماه رشد چشمگیری داشته و در مهرماه ۴۲٫۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج شدهاند، در حالیکه میانگین کشوری در همان بازه ۳۹٫۴ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: استان همدان در پرداخت وامهای ازدواج عملکردی فراتر از میانگین ملی داشته و تنها در شهریورماه بیش از ۵۹۸۹ فقره وام به مبلغ ۲۰ همت پرداخت شده است که نشاندهندهی افزایش چشمگیر حمایتهای بانکی از جوانان است.
چاروسایی خاطرنشان کرد: در جلسات اخیر با حضور بانکهای استان و شورای هماهنگی بانکها، بر لزوم تسریع پرداخت و کاهش صف انتظار تاکید شده است. همچنین ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و استاندار همدان برگزار شد که در آن بر تکمیل پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری تأکید شد.
معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان گفت: با ادامه همکاری دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی، امیدواریم سطح رضایتمندی جوانان همدانی در زمینه ازدواج، مشاوره و تسهیلات حمایتی بیش از پیش افزایش یابد.
در پایان گفتنی است؛ روند روبهبهبود شاخصهای ازدواج، گسترش خدمات مشاوره و آموزشهای خانواده و همچنین افزایش سطح پرداخت وامهای ازدواج در استان همدان نشان میدهد مسیر حمایت از جوانان بهصورت هدفمند در حال پیشرفت است.
با تداوم این روند و همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای فرهنگی، میتوان امید داشت که همدان به یکی از استانهای پیشرو در زمینه تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تبدیل شود؛ مسیری که تحقق کامل آن نیازمند پایداری برنامهها و نظارت مستمر بر اجرای تعهدات حمایتی است.
