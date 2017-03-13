به گزارش خبرنگار مهر، در این ویژهنامه علاوهبر مرور رویداهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان در سالی که گذشت پرونده ویژه نوروز را هم میخوانید. پرونده اسکار ٢٠١٧، برگزیدگان این مراسم و گفتگویی با اصغر فرهادی که برای دومین بار برنده جایزه اسکار شده است، از مطالب جذاب این شماره است.
در نشریه عیدانه «دیار»، عکسها و گزارش اختصاصی از فصل جدید سریال «شهرزاد» در لوکیشن منزل بزرگ اقا دیوانسالار با عنوان «عمارتی که دیگر پدرخوانده ندارد» را ببینید. همچنین گفتگوهایی هم با ژنرالهای کابینه روحانی، بیژن زنگنه وزیر نفت و حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و ... انجام شده است.
خبرنگاران این نشریه برای علاقه مندان به حوزه گردشگری داخلی نیز گزارش خواندنی از جاذبههای دیدنی ایران تهیه و آن را در قالب پیشنهادهای سفر نوروزی با تیتر «دلبریهای این گربه زیبا» و مستندهای تصویری تولید کردهاند.
در شماره جدید ماهنامه «دیار» گزارشی هم از اکرانهای نوروزی سینماها و رقابت کمدیهای سینمائی با بهترین فیلم جشنواره فجر ارائه شده است. در بخش اقتصادی نیز گزارشهایی از تحولات اقتصادی، بازارهای داخلی و جهانی و روایت زندگی تعدادی از سرمایه داران ایرانی پیش روی خوانندگان قرار میگیرد.
گپی با علی پروین، سعید عزت اللهی، مورینیو و انجلینا جولی، سایر مطالب این شماره دیار را شامل میشود. شماره نوروز و فروردین ۱۳۹۶ ماهنامه «دیار» با بهای ۱۰ هزار تومان روی دکه رفته است.
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