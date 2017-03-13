فعالیت های معدنی اکوسیستم کرکس نطنز را به مخاطره انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس ظهر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، در خصوص تعارض فعالیت های مخرب معدنی با طبیعت گردی و حیات قنوات اظهار داشت: توقف فعالیت های معادنی مخرب محیط زیست خصوصاً در حواشی شهر و روستاها در حال اجراست.

وی افزود: با توجه به تنوع گونه های گیاهی و گیاهان دارویی در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز، باید جلوی معادنی که محیط زیست را تخریب کرده اند و اکوسیستم منطقه را تحت تأثیر قرار داده است گرفته شود تا حیات گیاهان دارویی حفظ شود، که از طریق مسئولان دولتی به طور جدی پیگیر این قضیه هستیم.

نماینده مردم نطنز با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه احیای قنوات گفت: پیگیری هایی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری انجام شده و در صدد اخذ اعتبارات لازم از آنها هستیم.

وی در پایان یادآور شد: عدم رونق کسب و کار و تولید در بخش کشاورزی در شهرستان نطنز منشاء جمعیتی دارد و با برنامه ریزی برای ایجاد مهاجرت معکوس به نطنز، نه تنها در بخش کشاورزی بلکه در سایر حوزه ها رونق چشمگیری خواهیم داشت.