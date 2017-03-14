خدمت به مردم خوزستان افتخار بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه پروژه کاشت ۴ هزار هکتار نهال در بحرانی ترین کانون ریزگردهای خوزستان با حضور سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، وزیر جهاد کشاورزی، استاندار، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولین این استان، برخی از معاونین بسیج و فرماندهان سپاه های استانی و جمعی از بسیجیان در بیابان های اطراف اهواز برگزار شد.

سردار غیب پرور در این مراسم ضمن بیان خدمات مردم خوزستان به نظام اسلامی اظهار داشت: خدمت به مردم خوزستان مایه افتخار و توفیق بسیج است.

وی با اشاره به مناطق بیابانی خوزستان افزود: ۳۴۰ هزار هکتار از ۱۲۷۰ هزار هکتار منطقه بیابانی خوزستان بحرانی است که طبیعتا یاری مردم این استان نیازمند عزم ملی می باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عزم ملی را نیازمند اقدام بسیجی و روحیه جهادی دانسته و تصریح کرد: همه ایران به خوزستان قهرمان مدیون است و بسیج هیچ گاه مردم خوزستان را تنها نخواهد گذاشت که مردمانش نجیب، شریف و مهمان نواز هستند.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای استان خوزستان گفت: اقدام امروز بسیج در مدد به دولت و نصرت و یاری مردم، کاری کوچک بوده و آغازی برای اقدام هایی بزرگتر است.

سردار غیب پرور به تفاهم نامه با جهاد کشاورزی تاکید کرد: مقرر است در سال جاری ۴۵۰ هزار هکتار آبخیزداری و ۵۰ هزار هکتار بیابان زدایی به همت بسیجیان در کشور صورت بگیرد.

وی انتخاب زمین و تعیین مکان را در نهال کاری خوزستان وظیفه استانداری دانسته و افزود: نهال کاری توسط بسیجیان، نیازمندی هایی مانند تهیه نهال و نوع نهال دارد که باید درختان مستمر باشد. این موضوع باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

سردار غیب پرور همچنین خطاب به اهالی روستاها بیان کرد: یقینا روستاییان عزیز باید در فکر همشهریان خود در شهر اهواز باشند که این ریز گردها موجب اذیت شدن آنان و مختل شدن زندگی شان شده است.

وی رضایت اهالی را در مناطق نهال کاری شده یک اصل و ضرورت دانسته و افزود: بعد از نهال کاری، مهم ترین موضوع آبرسانی است که الحمدلله سپاه های استانی سراسر کشور برای انتقال تانکرهای آب و تجهیزات کشاورزی مثل تراکتور برای نگهداری و حفظ نهال ها، اعلام حضور و آمادگی کرده اند.

سردار غیب پرور ۴ هزار هکتار نهال کاری را مرحله نخست مجاهدت بسیجیان اعلام کرده و تصریح کرد: اگر دولت آماده باشد برای سال ۹۶ آماده نهال کاری در ۳۰ هزار هکتار از بیابان های خوزستان هستیم که یقینا باید تمهیدات آن از سوی دولت محترم تامین و پشتیبانی شود.

وی خطاب به مردم خوزستان تاکید کرد: ما شرمنده مردم زحمت کش این استان هستیم که در طول انقلاب مجاهدت های ارزشمندی انجام دادند که باید با تمام قوا یاری شان کنیم.

سردار غیب پرور در بخش پایانی سخنان خود به برخی از نکات تخصصی اشاره کرد و گفت: هر قدر کاشت نهال مهم است، نگهداری نیز بخش مهمی است که هر دو مرحله بایستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همین خصوص تصریح کرد: قطعا مبارزه با ریزگردها، فقط کاشت نهال نبوده و ریختن سنگ ریزه و اقدامات متعدد دیگری که با محیط زیست سازگاری دارد باید پیاده سازی و اجرا شود.

سردار غیب پرور خاطر نشان کرد: دستان تمام بسیجیان عزیز را می بوسم و عرض می کنم این نهال کاری جهاد در راه خداست و اگر روزی میدان مجاهدت در خاک ریزهای دفاعی بود، امروز صحنه مجاهدت را با نیت الهی در این بیابان ها پهن می کنیم که یقینا خداوند نیز برکت می دهد.

پس از این مراسم، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئولان همراه با بسیجیان نهالکاری کردند.