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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۴

پاسخ آنکارا به هشدار کنسولگری ایران درباره سفر به ترکیه

پاسخ آنکارا به هشدار کنسولگری ایران درباره سفر به ترکیه

سفیر ترکیه در تهران حوزه گردشگری را موجب نزدیک شدن بیشتر مردم دو کشور به یکدیگر و افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان آنکارا و تهران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا هاکان تکین» سفیر ترکیه در تهران در گفتگو با خبرگزاری آناتولی درباره هشدار کنسولگری ایران در استانبول مبنی بر  عدم سفر به ترکیه به دلایل امنیتی اظهار داشت: این قبیل اظهارات بر روابط دو کشور تأثیر منفی می گذارد.

سفیر ترکیه در تهران در این باره گفت: میان ترکیه و ایران پیوندهای تاریخی، دوستی و فرهنگی وجود دارد. حوزه گردشگری نیز موجب نزدیکی بیشتر مردم دو کشور به یکدیگر و شناخت گسترده تر شده و زمینه افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: حق انتخاب برای مقاصد تعطیلاتی باید به مردم واگذار شود. در مورد گردشگری دو مورد وجود دارد؛ وقتی با مقامات ایرانی صحبت می کنیم حرف از تعادل متقابل میان گردشگران دو کشور مطرح بوده و می خواهند که شمار بیشتری از تُرک ها به ایران سفر کنند که این موضوع موجب خرسندی ما نیز هست.

«رضا هاکان تکین» خاطر نشان کرد: در این مورد هیچ محدودیتی نداریم. ما هم می گوییم که جاذبه های توریستی خود را معرفی و شناسایی کرده و زیرساخت های آن را تأمین کنید.

کد مطلب 3932774

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    نظرات

    • بهرام صمدی IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
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      با سلام. در شرایط غیر دوستانه کنونی تحت هیچ شرایطی ایرانیان نمی بایست به ترکیه بروند.
    • بهروز AE ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
      0 0
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      کجاست این پیوندهای تاریخی شما هرجا نشستین پشت ایران حرف زدین حالا یک چیزی که بخاطر سلامت ملت خودشان حرف میزنند شما ناراحت می شوید.
    • حفظ جان و امنیت GB ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      حفط جان و امنیت شهروندان از سود و روابط اقتصادی برای ما مهمتره اول امنیت ایرانیها در ترکیه بعد روابط. این جوابی هست که باید به سفیرشون داد .
    • مسعود IR ۰۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      سفر به شهرهای ترکیه از سفر به شهرهای داخلی مقرون به صرفه تر است. چرا که هیچ امکانات تفریحی و گردشگری در ایران وجود ندارد و یا اگر باشد بسیار نامطلوب است و ارزش رفتن به اینگونه مقاصد جای تأمل است!

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