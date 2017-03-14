پاسخ آنکارا به هشدار کنسولگری ایران درباره سفر به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا هاکان تکین» سفیر ترکیه در تهران در گفتگو با خبرگزاری آناتولی درباره هشدار کنسولگری ایران در استانبول مبنی بر عدم سفر به ترکیه به دلایل امنیتی اظهار داشت: این قبیل اظهارات بر روابط دو کشور تأثیر منفی می گذارد.

سفیر ترکیه در تهران در این باره گفت: میان ترکیه و ایران پیوندهای تاریخی، دوستی و فرهنگی وجود دارد. حوزه گردشگری نیز موجب نزدیکی بیشتر مردم دو کشور به یکدیگر و شناخت گسترده تر شده و زمینه افزایش همکاری های اقتصادی و فرهنگی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: حق انتخاب برای مقاصد تعطیلاتی باید به مردم واگذار شود. در مورد گردشگری دو مورد وجود دارد؛ وقتی با مقامات ایرانی صحبت می کنیم حرف از تعادل متقابل میان گردشگران دو کشور مطرح بوده و می خواهند که شمار بیشتری از تُرک ها به ایران سفر کنند که این موضوع موجب خرسندی ما نیز هست.

«رضا هاکان تکین» خاطر نشان کرد: در این مورد هیچ محدودیتی نداریم. ما هم می گوییم که جاذبه های توریستی خود را معرفی و شناسایی کرده و زیرساخت های آن را تأمین کنید.